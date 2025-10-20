ＪＲ東日本大宮支社は、栃木県を走る烏山線で自転車を分解せずに車内に持ち込める「サイクルトレイン」の運行を始めた。

宝積寺駅では電動アシスト自転車のシェア（共有）サービスも導入し、烏山線の利便性向上と「サイクルツーリズム」による地域振興を図りたい考えだ。（中山潤）

サイクルトレインは宝積寺―烏山駅間のうち、下野花岡、鴻野山の両駅を除く６駅で利用できる。対象の列車は、平日が日中の上下３本ずつ、休日は全列車となる。混雑状況によっては、自転車の持ち込みサービスを停止する場合がある。

利用は各列車５人までで、完全予約制。ＪＲ東のオンラインショッピングモール「ＪＲＥ ＭＡＬＬ」で、利用前日までに申し込む。追加料金は不要で、スポーツタイプや家庭用など自転車の種類は問わない。

サイクルトレインの導入は同支社管内で初めてとなる。今年１〜２月に烏山線で行った実証実験が好評だったため、実施を決めた。

また宝積寺駅では１８日から、全国で二輪車のシェアサービスを手がける「Ｌｕｕｐ」（東京）の電動アシスト自転車が１０台設置される。１時間３００円で、高根沢町と那須烏山市に限り利用可能。サイクルトレインにも乗車できる。

烏山線は１キロあたりの１日の平均利用者数（輸送密度）が１１４４人（２０２３年度）で、ＪＲ東が発表する同２０００人未満の「利用の少ない線区」に県内で唯一含まれており利用促進が課題だ。同支社は「電車と自転車を組み合わせることで、行動範囲を拡大し、烏山線沿線の魅力向上を目指す」としている。

全国７４社の１４５路線

鉄道と自転車を組み合わせることにより、沿線の活性化を目指す取り組みは県内外で広がっている。

東武鉄道は２０２３年から東武日光線の下今市―東武日光駅間、東武鬼怒川線の下今市―鬼怒川温泉駅間でサイクルトレインを運行している。一部の列車限定で、事前の申し込みが必要だ。さらなる利用促進を目指し、昨年３月から、利用可能時間を拡大した。

県外ではサイクルトレイン専用車両も走る。サイクリストに人気の千葉県の房総エリアでは、ＪＲ東日本が１８年から「Ｂ．Ｂ．ＢＡＳＥ」（６両編成）を導入。車内に自転車を固定できるラックを備え、全車指定席で運行している。

国土交通省によると、２４年度にサイクルトレインが運行されたのは、全国７４社の１４５路線にのぼった。地方の鉄道路線の利用が低調となる中、自転車を二次交通に活用できるサイクルトレインを国も推進する。