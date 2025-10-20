ドジャースがブリュワーズに4連勝でリーグ制覇をつかみました。

ドジャースのお祭り男ことキケ・ヘルナンデス選手が試合でもチームを鼓舞するプレーで躍動。打率はチームトップの.306を記録。守備でもリーグ優勝を決めた日本時間18日のブリュワーズ戦でレフトライナーを捕球すると驚きのランニングスローで併殺プレーを成功させていました。

チームの公式SNSは日本時間19日、功労者の1人であるキケ選手がドジャースのレジェンドにジャンプで抱きつく写真を投稿。

そのレジェンドはクレイトン・カーショー投手。ドジャース一筋18年で現役引退を発表しているカーショー投手は今季も先発マウンドに立ち続け11勝(2敗)と二桁勝利を記録。通算223勝、3052奪三振を誇り、レギュラーシーズンラスト登板では、6回途中4安打、7奪三振、無失点の好投を披露しました。そしてポストシーズンでは投手総力戦でリリーフとして登板しています。

写真ではリーグチャンピオンを喜ぶキケ選手がカーショー投手めがけてジャンピングハグ。両足も浮いていて全体重をカーショー投手に預けています。カーショー投手は少し苦しそうな、うれしそうな表情を浮かべながらキケ選手をがっしりと受け止めていました。