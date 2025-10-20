イギリスメディアは、アメリカのトランプ大統領が17日、ウクライナのゼレンスキー大統領に対し、ロシアが求める東部ドンバス地方の割譲を受け入れるよう迫ったと報じました。

イギリスのフィナンシャル・タイムズによりますと、トランプ大統領は17日、ホワイトハウスでゼレンスキー大統領と会談した際、ロシアのプーチン大統領が求める戦争終結の条件として、ウクライナ東部ドンバス地方の割譲を求めたということです。

トランプ氏は「同意しなければプーチンがウクライナを破壊する」と警告し、会談は怒鳴り合いに発展、ゼレンスキー氏が示した戦線図を脇に投げ捨てる場面もあったと伝えています。

トランプ氏は19日、記者団からこの報道について問われた際、東部ドンバス地方の割譲に関する協議は「していない」と否定しました。

トランプ氏はゼレンスキー氏との会談後、「現状の戦線で戦闘を止めるべきだ」と述べていますが、ロシアの主張を繰り返す発言に、欧州各国ではアメリカの対ウクライナ支援の行方に懸念が広がっています。

トランプ大統領とプーチン大統領は今月中にも対面で会談をおこなう予定です。