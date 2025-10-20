ILLIT・ウォンヒ、笑いのセンス炸裂！神リアクション＆天真爛漫キャラで“第5世代バラエティ原石”と話題に

ILLITのウォンヒが、抜群のバラエティセンスで視聴者の心を掴んだ。

【写真】ウォンヒ、ミニ丈の“腹チラ”始球式

ウォンヒは10月17日に初回配信されたウェブバラエティ番組『今日も険難ヒ』（原題）に続き、翌18日にはtvNの人気バラエティ番組『驚きの土曜日』に出演し、存在感を発揮した。

ウォンヒがデビュー後初めて単独MCを務める『今日も険難ヒ』は、天真爛漫なアイドルがワイルドな社会体験に挑戦する様子を描くウェブバラエティ番組である。ウォンヒは持ち前の明るさと瞬発力で番組をリードし、終始エネルギッシュなムードを作り出した。

（画像＝『今日も険難ヒ』、『驚きの土曜日』放送画面キャプチャ）

番組の制作陣が“単独MC就任祝い”として用意したわさび入りケーキを口にしたウォンヒは、驚いたのも束の間、すぐに笑顔でスタッフにもケーキを食べさせるなど、機転の利いた対応で笑いを誘った。

また、スムーズで安定感のある進行も際立っていた。ヘアアカデミーのインターン体験では、ゲストや客と自然にコミュニケーションを取りながら場を和ませ、その場で客と踊るなど、天真爛漫な魅力を発揮した。

続いて出演した『驚きの土曜日』でも、そのバラエティセンスが光った。ウォンヒはBOYNEXTDOORのジェヒョン、IZNAのジミン、Hearts2Heartsのイアンとともに“第5世代のバラエティ原石”として登場し、明るく溌剌としたエネルギーで番組を盛り上げた。ゲームに夢中になるたびに見せるリアクションや、ユーモアあふれるコメントでセンスを証明し、ダンスの実力やモノマネの完成度でも出演者たちを驚かせた。

放送後、視聴者からは「ウォンヒは可愛くて活発な魅力がある」「情熱的で見ていて気持ちがいい」「確実に“バラエティキャラ”だ。これからもっと活躍しそう」など、称賛の声が相次いだ。

なお、ウォンヒが所属するILLITは11月にカムバックを控えている。また、11月8日・9日には、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールでファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」を開催し、ファンと特別な思い出を作る。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ。本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーとしてデビューを果たした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。