色づいたイタヤカエデの森 中国内モンゴル自治区 2025年10月20日 17時35分 新華社通信 １８日、烏旦塔拉五角楓森林公園を散策する観光客。（通遼＝新華社記者／連振） 【新華社通遼10月20日】中国内モンゴル自治区通遼市の烏旦塔拉五角楓（イタヤカエデ）森林公園で紅葉が見頃を迎えた。色づいたカエデは秋の草原を鮮やかに彩っている。１８日、紅葉が見頃を迎えた烏旦塔拉五角楓森林公園。（ドローンから、通遼＝新華社記者／連振）１８日、烏旦塔拉五角楓森林公園を散策する観光客。（通遼＝新華社記者／連振）１８日、烏旦塔拉五角楓森林公園を散策する観光客。（通遼＝新華社記者／連振）１８日、烏旦塔拉五角楓森林公園を走る観光バス。（通遼＝新華社記者／連振）１８日、烏旦塔拉五角楓森林公園で紅葉を撮影する観光客。（通遼＝新華社記者／連振）１８日、紅葉が見頃を迎えた烏旦塔拉五角楓森林公園。（通遼＝新華社記者／連振）１８日、紅葉が見頃を迎えた烏旦塔拉五角楓森林公園。（通遼＝新華社記者／連振）１８日、紅葉が見頃を迎えた烏旦塔拉五角楓森林公園。（ドローンから、通遼＝新華社記者／連振）