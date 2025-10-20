短期決戦となった今回の静岡･伊東市議会議員選挙で、30人の候補者たちは何を訴えのか。改めて1週間の選挙戦を振り返ります。



伊東市議選が告示されたのは12日でした。この日から前職18人、新人12人による激しい舌戦がスタート。



（伊藤 薫平 キャスター）

「普段の選挙ポスターではあまり見かけません。田久保市長不信任決議案に、賛成と書かれています。こちらには「田久保市長、退場」と、明確なメッセージを打ち出した候補者もいます」





中島前議長の出陣式には自民党の国会議員も応援に駆けつけました。（前議長 中島 弘道 氏）「全ては、私と副議長に対して偽物の卒業証書をチラ見せしたことから始まりました。再度、現市長に不信任を出して、新しいに伊東市に向けて進んでいかなければならないと思っております」青木前副議長は…。（前副議長 青木 敬博 氏）「田久保劇場と言われる問題で、伊東市出身と言うとご愁傷様と言われるようになってしまいましたこの街はもっと良くなります。伊東市は必ず誇れる町になります。ただそのためにはまず田久保市長に退いてもらう必要があります」市長の学歴詐称疑惑を真っ先に追及してきた前職 杉本一彦氏は…。（前市議 杉本 一彦 氏）「テレビの映像で出てくる田久保市長の態度、言動を見て市民はイライラするんですよ。とにかくイライラする田久保市長には退場いただく」一方、候補者の中で唯一、田久保市長の支持を明言した片桐基至氏の出陣式には、田久保市長が応援に駆け付けました。（新人 片桐 基至 氏）「先の市長選挙で田久保市長を当選させて、この新しい伊東を作るんだと決意をした市民の皆様のこの熱い政治の思い、これを絶対に止めるわけにはいきません。唯一となってしまいましたが、田久保市長の支持を表明をし、この戦いに挑んでおります」（伊東市 田久保 真紀 市長）「さぁ、伊東の政治を変えていくぞ。戦う準備はできているか～」2回目の不信任決議案が提出された場合、田久保市長が失職を阻止するには7人の当選が必要となります。田久保市長は公務の合間を見て、片桐氏の選挙運動を応援。（伊東市 田久保 真紀 市長）「間に合わなかった」選挙戦では片桐さんの他、2人の候補者を応援したということです。そして選挙戦、最終日となる18日。片桐氏の演説会場では、田久保市長が記念撮影やサインを求めらるなど多くの人に囲まれる様子も見られました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「今回は片桐君が私は、素晴らしいと思って応援させてもらいました。けれども、それ以外にもたくさん新人が出てくれて実は私にとってはすごくうれしいこと。これで、また伊東の町の改革が1歩前に進むんのでは、大きく期待をしている」そして迎えた19日の投票日…。結果は前職18人が全員当選。再び不信任案が可決する公算となりました。（当選･前市議 杉本 一彦 氏）「田久保市長の2回目の不信任決議案、これを必ず可決に持っていって、必ず田久保市長には市政から退場頂く」一方、片桐陣営。開票結果を固唾をのんで見守ります。そして午後11時前、当選確実の知らせが入りました。全体9位となる1351票を集め当選を果たしました。（伊藤 薫平 キャスター）「田久保市長が姿を現しました。握手をして喜びを分かち合っています」（片桐 基至 氏 陣営）「バンザーイ。バンザーイ」（初当選･新人 片桐 基至 氏）「これからです。もう本当にこれからまた。一からですけどもね。はい。頑張っていきます」（伊東市 田久保 真紀 市長）「頑張ってください。これから大変だと思うけど。はい。よろしくお願いします」31日にも臨時議会が開かれる予定ですが、そこで再び不信決議案が出されるのか。伊東市政は先の見通せない状況が続きます。