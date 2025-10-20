大ヒット作『大ピンチずかん』などを手掛ける大人気絵本作家・鈴木のりたけ氏。鈴木氏のユニークな発想の源はどこにあるのか。ニュース番組『ABEMA Morning』が話を聞いた。

【映像】鈴木のりたけ氏の新作絵本『きれてる』の内容（一部）

新作の絵本『きれてる』では、1本のおいしそうなロールケーキがページをめくるたびに、驚きの展開を迎える。

「ケーキを切ったり、ロールケーキを切るときに『切れてる』『切れてない』とか、子どもと一緒に揉めることが多い」（鈴木のりたけ氏、以下同）

子どもたちとの日常で起きた些細なピンチも絵本の恰好の題材に。3人の子どもの父親でもある鈴木氏だが、その子育ては常に順風満帆とはいかなかったそうだ。

「子育ても楽しめると親になりたての頃は思っていたが、なかなかうまくいかない。長女が小学校2年の時は学校に行かなくなって、『なんで行かないんだろう』『行ってよ』と思って、『どうやって行かせようか』『じゃあ今日は学校まで送っていこうか』『保健室まで一緒にいこうか』とかそういうことを毎日考えていて、そうすると家の中全体が暗くなっていく」

“発想の転換”でピンチも面白く！

しかし、「大ピンチ」だと思っていた出来事は「発想の転換」によって捉え方が変わったという。

「『もう行かないでいいじゃん、もっと楽しいことに目を向けようよ』みたいなことを考え始めた。フリースクールとか面白いところを見つけて、自分から行きたいと思うようになったし、いい方向にぐるぐる回るようになってから楽になった。今まで苦労だと思っていたことって、枠にはめようと思ってうまくいかないことで苦労だと親が勝手に思っていた」

「（Q.考え方を変えたりすることで、ピンチじゃなくて他の人にもあることだし、ある意味それを楽しんだり、どう乗り切っていくかっていうこと）みんなそれぞれ大ピンチというものに対して、捉え方次第で面白くできる。それが人と経験が共通している。発想の転換になっている。子育てもそういうことが起こると、“一気にパーンと楽しくなる”ことがあると思う」

そして、鈴木氏が子育てで大切にしていることとは。

「座右の銘で『待ち』。子どもたちにとって、すべての経験が初めて。親は『それをするとこうなるよ』というのを全部知っていて『だからこれしたほうがいいよ』と、先回りして全部答えを用意してしまう。それが良かれと思ってやっている、成功への近道だと思ってやっているけど、失敗して足踏みしたり、スタックしたりしてはまって、何度も同じ失敗を繰り返してということがすごく成長する一番の瞬間だと思う」

（『ABEMA Morning』より）