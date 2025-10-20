¡ÚÂ®Êó¡Û¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Þ¤â¤Ê¤¯Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤Ø¡¡ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÏµÚ¤Ð¤º¡×¡¡¡È¹â»Ô¸ú²Ì¡É¤Ç³ô²Á¤Ï½é¤Î4Ëü9000±ßÂæ
¤Þ¤â¤Ê¤¯Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£
20Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ò¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÊâ¤¯¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï½µËö¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÈµÈÂ¼Àá¡É¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢ÃíÌÜ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½:
Á´½¸Ãæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢·èÃÇ¤¹¤Ù¤»þ¤Ï·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡£
19Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÄ°÷¤«¤é°ìÇ¤¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÂçµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡£
À¯ºö¶¨µÄ¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨2Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ï·ÑÂ³¶¨µÄ¡£
¤½¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÇ¤´ü¤Þ¤Ç¤Ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾ÅÞ¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°Ý¿·Â¦¤¬Ï¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤¿½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ô1³ä¡¢Ìó50¿Í¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂ¼»á¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½:
Îã¤¨¤ÐÆ±¤¸¾®Áªµó¶è¤Ç¤â¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤À¥¾¥ó¥ÓµÄ°÷¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤ó¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬¤È¡£¡Êºï¸º¿ô¡Ë50¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¸¤ã¤¢20¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ï¡ÊÏ¢Î©¡Ë¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê³Ð¸ç¤ÇÆüËÜ¤Î²þ³×¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÏ¢Î©¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤ÇËüÇî¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢»°Â¤Î¤ï¤é¤¸Íú¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡£Ï¢Î©¹ç°Õ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢À¯ºö¶¨µÄ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ê¼óÁê»ØÌ¾¤Ç¡Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ°ìÌëÌÀ¤±¤¿20Æü¸áÁ°¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¼«¤é¤Î·èÃÇ¤òÅÅÏÃ¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡§
¤·¤Ã¤«¤êºòÈÕ¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¡¢»ä¤«¤é¹â»ÔÁíºÛ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡¢¶¦¤ËÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ï¤Û¤Ü¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿µÈÂ¼»á¡£
¼«Ì±¡¦°Ý¿·Ï¢Î©¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¸á¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¡Ê15Æü¡ËÌë¤ËµÈÂ¼¤µ¤ó¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤Î²ñÃÌ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Þ¤ÀÀ¯¸¢¸òÂå¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Î©·û¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÎÏµÚ¤Ð¤º¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¼óÁê»ØÌ¾¤ÇÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤¹¤ëÀ¯ºö¡¢ÆüËÜ¤ò¤â¤¦°ì²ó¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¼è¤êÌá¤¹À®Ä¹ÀïÎ¬¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ê¤Î¶¨µÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤È°ã¤¦¡¢º¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢ºï¸º¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈæÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¤ò3ÂÐ2¤Î³ä¹ç¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬ÂÅÅö¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬Âçºå¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¸á¸å6»þ¤«¤é¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ìÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½:
ºÇ½ªÅª¤ËÍ¼Êý6»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤È»ä¼«¿È¤¬¤½¤ÎÃæ¿È¤òºÇ½ª³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Àµ¼°¹ç°Õ¤òÁ°¤Ë¡¢±Æ¶Á¤¬Áá¤¯¤âÉ½¤ì¤¿¤Î¤¬½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
¸á¸å0»þÈ¾²á¤®¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü9000±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¡£
¶âÍ»´ËÏÂ¤äÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¹â»Ô»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò´üÂÔ¤·¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤ÎÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¡£
¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
1²óÌÜ¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡×¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·èºÛ¤·¤¿¡£
20Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡È¹â»ÔÁáÉÄ¡É¤È½ñ¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬Âç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤òµá¤á¤Ê¤¤³Õ³°¶¨ÎÏ¤Î·Á¤ò¤È¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÂç¿Ã¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊQ. ³ÕÆâ¤È³Õ³°¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤ß¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡ËÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï¢Î©¹ç°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ê³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À§¡¹Èó¡¹¤È¤«¤½¤ì¤ÏÌîÅÞ¤ÎÎ©¾ì¡Ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å6»þ¤«¤é¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÏ¢Î©¤ÎÀµ¼°¤Ê¹ç°Õ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤Ê¤É¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£