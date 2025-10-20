¡È¼«°ÝÏ¢Î©À¯¸¢¡ÉÃÂÀ¸¤Ø¡ÄµîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç·ã¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Áªµó¶è Î¾ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬Ï³¤é¤·¤¿¥Û¥ó¥Í¤È»Ù±ç¼Ô¤Î·üÇ°
¡¡10·î20Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¡£21Æü¤ÎÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÁª½Ð¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡³Õ³°¶¨ÎÏ¤Î·Á¤Ç¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ë°Ý¿·¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î19Æü¡¢º×¤ê²ñ¾ì¤Ç¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ10¶è¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ë°Ý¿·¤Î¿ùËÜÏÂÌ¦µÄ°÷¤Ç¤¹¡£Ï¢Î©Æþ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿µ½Å¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤Æ¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¡¢¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¡¦¿ùËÜÏÂÌ¦½°±¡µÄ°÷¡§
¡ÖÃ¯¤Î¤ß¤³¤·¤òÃ´¤°¤«¡©¤³¤ì¤ÏÅÞ¤Î·èÄê¤Ë½¾¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ë¡Ë»¿À®¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¸å±ç²ñÄ¹¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤¬¡Ä¡£
¿ùËÜµÄ°÷¤Î¸å±ç²ñÄ¹¡§
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌó300¿Í¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÌó50¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅÏ¤êÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°Ý¿·¤â¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ï¢Î©Æþ¤ê¤ÇËäË×¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ä¡£
¿ùËÜµÄ°÷¤Î¸å±ç²ñÄ¹¡§
¡Ö¿ùËÜ¤ËË¾¤à¤³¤È¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤Çº£ÅÙ¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ùËÜµÄ°÷¡¢Áªµó¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¡£2025Ç¯8·î¤´¤í¤«¤é¡¢º¸¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿µÈÂ¼ÂåÉ½¤Î´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»Í»ú½Ï¸ì¤ò½ñ¤¤¤¿»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤ä¡¢Î¥ÅÞ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Ý¿·¡¦¿ùËÜÏÂÌ¦½°±¡µÄ°÷¡§
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ø¤¢¤ì¡©ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë»ÍÊ¸»ú½Ï¸ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Ã±½ã¤ËµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡£Î¥ÅÞ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½°±¡Áª¤Ç¿ùËÜµÄ°÷¤È·ã¤·¤¯Áè¤Ã¤¿¼«Ì±¡¦¼ã»³¿µ»ÊµÄ°÷¡£°Õ³°¤Ë¤â¡¢°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ï´¿·Þ¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±¡¦¼ã»³¿µ»Ê½°±¡µÄ°÷¡§
¡Ö¡Ê°Ý¿·¤È¡ËÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤Î¾õ¶·¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢26Ç¯¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
¼ã»³µÄ°÷¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¡§
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê°Ý¿·¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¼¡¤ÎÁªµó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¼ã»³µÄ°÷¼«¿È¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¼«Ì±¡¦¼ã»³¿µ»Ê½°±¡µÄ°÷¡§
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¿ÍÊª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤«¤òÂç¤¤¯¼º¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÆ£¸¶µ¬¿¿µÄ°÷¤Ç¤¹¡£½°±¡Áª¤Ç¶¦»º¤ä¼ÒÌ±¤Î»ÔµÄ¤é¤È³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¡È¾¡¼ê¤ËÌîÅÞ¶¦Æ®¡É¤ò¿Ê¤á¡¢¼ã»³µÄ°÷¤È¿ùËÜµÄ°÷¤òÍÞ¤¨°¦ÃÎ10¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶µÄ°÷¡¢¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤òÁíÍý¸õÊä¤ËÃ´¤°¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¡¦Æ£¸¶µ¬¿¿½°±¡µÄ°÷¡§
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¤¢¤ë°Î¤¤Êý¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¡ÊÎ©·û¤È¹ñÌ±¤Î¡Ë´´»öÄ¹²ñµÄ¤Î3Í×·ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©Æ£¸¶¤¯¤ó¤Ï¤Î¤á¤Ê¤¤¤À¤í¡£¼óÈÉ»ØÌ¾¤ÏÃ¯¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤ó¤À¡©¡Ù¤È¡£¡Ê»ä¤Ï¡Ë¡Ø¶ÌÌÚ¼óÈÉ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤Î²þ·û¤ò¤Î¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÏÂ¤È¿¤·¤Þ¤¹¡£¼óÈÉ»ØÌ¾¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÆ£¸¶µ¬¿¿¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×
¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ç¡¢Àï¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©·û¡¦Æ£¸¶µ¬¿¿½°±¡µÄ°÷¡§
¡Ö¡Ê¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ç¡ËÁªµó¶è¤Î¹½À®¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢20Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÏ¢Î©Æþ¤ê¤ËÀµ¼°¤Ë¹ç°Õ¤ò¤·¡¢°Ý¿·¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤¢¤¹ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁªµó¤Ç¤Î¶¥¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ì±¤ä°Ý¿·¤Ê¤É³ÆÀ¯ÅÞ¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤´¤È¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤ë»ÙÉô¤Ë¼¡¤Î½°±¡Áª¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤ë»ÙÉôÄ¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì³¤3¸©¤Ç¤â¡¢°¦ÃÎ3¶è¡¦4¶è¡¦10¶è¡¦15¶è¡¢´ôÉì4¶è¤Î5¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»ÙÉôÄ¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾ÅÞ¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼¡¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞÆ±»Î¡×¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
