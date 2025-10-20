過去一番のハマり役？ 話題のTBSドラマで“絶妙にイラつく”主人公を生み出した「竹内涼真」の魅力
夏帆さんと竹内涼真さんがダブル主演を務めるドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が、初回の放送後から大反響となっています。
第1話はTVerでの再生数が200万回を突破し、SNSでは竹内さんが演じる主人公・海老原勝男のモラハラ発言や行動が話題に。これまで爽やかな役が多かった竹内さんですが、視聴者からは「絶妙にイライラする演技をする竹内涼真君すごいと思うんだけど！」「竹内涼真のうざさが軽く原作を越えてきて素晴らしい」と大絶賛のコメントを受けています。
そこで今回は、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で勝男を見事に演じている竹内さんの、俳優としての魅力に迫っていきたいと思います。
端正なルックスと演技力の高さが評価され、『過保護のカホコ』（日本テレビ系）や『下町ロケット』『ブラックペアン』『テセウスの船』（全てTBS系）など、立て続けに話題作に出演。『六本木クラス』（テレビ朝日系）や映画『帝一の國』など、さまざまな作品に参加して実績を重ねます。
竹内さんの俳優としての魅力は、多彩な役を演じられる表現力の高さです。基本的に爽やかなルックスを生かした役が多いのですが、『君と世界が終わる日に』（日本テレビ系）ではゾンビアクションに挑戦。話題になった『六本木クラス』は韓国ドラマ『梨泰院クラス』のリメイク作品で、特殊な設定の役作りが必要になりました。それぞれの作品で、しっかりとキャラクターを作り上げ成功に導き、何でも演じられる俳優として評価を高めます。
竹内さんが演じる勝男ですが、鮎美に対する発言は基本的にモラハラ気味なものばかり。例えば、勝男は同棲中の鮎美に対して料理は“全て手作り”を求めます。しかも、鮎美が出してくれた料理に「強いて言うなら、全体的におかずが茶色過ぎるかな」と言うなど、地雷発言を連発。料理にいちいちアドバイスという名の寸評を入れるなど、とにかく女性が頭にくる言動を常に行います。
しかも、この古い価値観を会社の後輩たちにも押し付け、得意気な顔を披露。勝男の“絶妙にイラつく”言動を、セリフの強弱やタイミング、顔の表情など、渾身の演技で表現しています。無自覚なモラハラ行動があまりに自然体で、原作ファンも納得の見事な“ウザキャラ”を作り上げました。
鮎美と別れた後に参加した合コンではモテず、価値観を押し付けていた後輩・白崎ルイからは反論を受け、どんどん自信をなくしていく勝男を繊細な演技で表現。竹内さんが第1話だけでさまざまな表情の勝男を見せ、ドラマは高い評価を得ることになりました。
今回、久しぶりの連続ドラマ主演で、過去一番ともいえるハマり役を見つけた竹内さん。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が秋ドラマで最注目のドラマとなっている中で、最終回までどんな勝男を見せてくれるのか楽しみです。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
