20日の県内は最低気温がほとんどの地点でこの秋、もっとも低くなるなど肌寒い一日となりました。



秋の深まりとともに冬の気配も感じられる中、仙北市では、除雪車両の出動式が行われ関係者が作業の安全を祈願しました。



道路の管理にあたる秋田河川国道事務所は管轄する区間ごとに除雪車両の出動式を行っています。



20日は国道46号の大仙市協和地区から岩手県との境、仙岩峠まで約55キロの除雪作業の安全を祈願しました。





積雪の時季が早い山間部が多くを占めているため、この区間の出動式はほかよりも1か月ほど早く行われています。去年は11月7日に仙岩峠で「初雪」が観測されているということです。秋田河川国道事務所 尾粼精一所長「近年は短期間に大雪になる傾向があり、また、全国各地で異常気象による豪雪、これに伴う交通障害が発生しております。このためパトロールの強化や気象情報の収集など万全な体制で除雪作業に務めていく必要があります」冬の道路の安全を守る仕事に興味を持ってもらおうと、地元の保育園の子どもたちを招いて除雪車両への乗車体験会も開かれました。子ども「座るところがちょっときもちい」先生「うんうん気持ちいいんだじゃあ頑張れるね。いっぱい雪降ってもね」子どもたち「お仕事頑張ってください」（カギを渡す）子どもたちからのエールも受け取り、改めて誓った作業の安全。秋田河川国道事務所はもうすぐ訪れる雪のシーズンに向けて、来月以降、ドライバーには早めのタイヤ交換を呼びかけることにしています。