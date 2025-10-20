秋に行きたい「岩手県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「遠野ふるさと村周辺ルート」を抑えた同率1位は？
広大な面積を誇る岩手県は、多彩な自然景観に恵まれています。秋が深まるこの季節、それぞれの土地が見せる表情を楽しむドライブは格別です。
All About ニュース編集部は10月6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「秋に行きたい絶景ドライブスポット（北海道・東北地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「秋に行きたい岩手県の絶景ドライブスポット」ランキングを紹介します！
【13位までの全ランキング結果】
周辺には国指定の重要文化財「菊池家住宅」のある「伝承園」や、カッパが現れたという伝説が残る「カッパ淵」など、立ち寄りスポットも豊富。妖怪が多数登場する「遠野物語」の世界を体感できます。
回答者からは「のどかで伝統的な秋に癒されそうな絶景ドライブスポットだから」（20代男性／埼玉県）、「大自然の中のドライブを楽しみたい」（50代男性／大阪府）、「のんびりとできそうだから」（30代女性／茨城県）といったコメントが寄せられています。
観光エリアの「まきば園」では、動物たちとのアクティビティやグルメが楽しめます。広域農道沿いから眺める一本桜も絶景。残雪の岩手山を背景に美しく映えます。
回答コメントでは「バックの山々が美しいから」（20代男性／神奈川県）、「小岩井の美味しい牛乳やスイーツを味わいたいから」（30代女性／埼玉県）、「緑豊かそうで、秋の情景が深そう」（40代女性／大阪府）などの声が集まりました。
ルート上には、標高1255m地点にあり樹海を一望できる「源太岩展望所」やミズバショウの群落のある「夜沼」などもあり、見応え抜群。紅葉はもちろん、除雪により作られる雪の壁「雪の回廊」も見どころです。
回答者からは「山頂まで続くワインディングロードから紅葉の山々を一望でき、爽快なドライブを楽しめるため」（20代女性／長崎県）、「秋には山肌が赤や黄に染まり、高原道路をドライブできるから。運がよければ、雲海も観られるので」（50代男性／広島県）、「海外に来たような気持ちになれそうだから」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
