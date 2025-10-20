º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¥¼¥í¤Î²ÄÇ½À¡ÚÇòµå¤Ä¤ì¤Å¤ì¡Û
¢¡ Çòµå¤Ä¤ì¤Å¤ì2025¡¦Âè42²ó
¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡»öÁ°¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤ÏÌî¼ê¤ÇÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï·òÂç¹âºê¹â¤Î158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤äÂ¨ÀïÎÏ¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¦ÃæÀ¾À»µ±¤é¤¬1°Ì»ØÌ¾³Î¼Â¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊÆ¹ñ¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÆüÊÆ´Ö¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë³ÎÇ§¤ÇNPB¤Ç¤â»ØÌ¾¤¬¡È²ò¶Ø¡É¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºßÂç³Ø2Ç¯¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ç¤âÆüÊÆ¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¹â»þÂå¤Ë¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿²øÊª¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð1°Ì»ØÌ¾³Î¼Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¡£Éã¿Æ¤¬Êì¹»¡¦²Ö´¬Åì¤Îº´¡¹ÌÚÍÎ´ÆÆÄ¤Ç¡¢Æ±¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£ÂçÃ«¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÁá¤¤»þ´ü¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÏÁ´ÊÆ¤Ç¤âÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ò¸Ø¤ë¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¹»¤À¡£
¡¡NCAA¡ÊÁ´ÊÆÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë¤ÎÌîµå1Éô¥ê¡¼¥°¤ÏËèÇ¯2·î¤Ë³«Ëë¤·¤Æ5·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë50»î¹ç°Ê¾å¤òÀï¤¦¡£Æ±Âç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤âÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ø¶È¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÁêÅö¶ìÀï¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡Âç³Ø1Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï52»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.269¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¡£½ÕÀè¤Ï¹¥Ä´¤ÊÂÇ·â¤ÇËÜÎÝÂÇ¤âÎÌ»º¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï²¼¹ß¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤¬ÁêÈ¾¤Ð¤¹¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾ÍèÀ¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¤Ç¤â¡Ö¾Íè¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Î´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢º£½Õ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤«¤éµð¿Í¡¢À¾Éð¤éÊ£¿ôµåÃÄ¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â»ØÌ¾²ò¶Ø¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î»ØÌ¾¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¤Ï¡¢ÆüËÜµåÃÄ¤¬1°Ì»ØÌ¾¤·¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯¤Î7·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤â»ØÌ¾¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯µ¬Äê¤òµ¤¹¤È¡¢ÆüËÜµåÃÄ¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Ë¸ò¾Ä¤È·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¼¡¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò½ªÎ»¤¹¤ë5·î°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎNPBµåÃÄ¤Î·ÀÌó´ü¸Â¤ÏÆ±Ç¯7·îËö¤Þ¤Ç¡£²¾¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥É¥é¥Õ¥È¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÆüËÜµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½Ð¾ì¤ÏÍèÇ¯²Æ°Ê¹ß¤¬ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï·×»»¤¬Î©¤Æ¤Å¤é¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤ÎÂÇ·â¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤Æâ³Ñ¹¶¤á¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¶ì¤·¤¤¡×¤È¿É¸ý¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤¹¥¹¥«¥¦¥È¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò´ª°Æ¤·¤¿¤¦¤¨¤Çº£Ç¯¤ÎNPB³ÆµåÃÄ¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ö¾ð¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Ï¿·´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÈ´ËÜÅª¤Ê¥Á¡¼¥à²þ³×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤É¤Ï¼çË¤¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Î®¼º¤Ê¤É¤ÇÂçË¤¤Ï¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼åÂÎÅê¼ê¿Ø¤ÎºÆ·ú¤¬µÞÌ³¡£º´¡¹ÌÚ»ØÌ¾¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤â¡¢³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÏÌî¼ê¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¸õÊä¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸úÎ¨¤è¤¤ÀïÎ¬¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÂèÆó¤ÎÆñ´Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ØÌ¾¤¬½ÅÊ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤¯¤¸°ú¤¤ò³°¤»¤Ð¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼½ç¤Ç²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤«¤éÍ¥Àè¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢²¾¤Ë»ØÌ¾¤¯¤¸¤ò³°¤·¤Æ¤â¡¢ÂåÂØÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥«¥Ð¡¼¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼¡¤Î°ÕÃæ¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤Îµð¿Í¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Î®¼ºÌäÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¡¼À¤Î¤¢¤ëÂçË¤Ìò¤ÏÍß¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¨¤ë¤«¡© Âç¤¤¤Ëµ¿Ìä¤À¡£
¡¡²áµî¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÂçÃÀ¤ÊÀïÎ¬¤ò¼¹¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯°ú¤Ê»ØÌ¾¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤âº£²ó¤Ë¶á¤¤Îã¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂçÃ«¶¯¹Å»ØÌ¾¤À¤í¤¦¡£
¡¡²Ö´¬Åì¹â»þÂå¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ªÃÇ¤ê¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ïºà¤ò´ºÁ³¤È»ØÌ¾¡£¤½¤Î¸å¡¢·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤é¤ÎÇ®¿´¤ÊÆóÅáÎ®°éÀ®·×²è¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤ÆµÕÅ¾ÆþÃÄ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àÎ®¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¡£²Ã¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢ËüÇÈÃæÀµ¤é¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼êÌî¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«³ÍÆÀ»þ¤ËÃÛ¤¤¤¿Éã¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚÍÎ´ÆÆÄ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤â¤¢¤ë¡£º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤Ê¤é²¾¤Ë³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµöÍÆÈÏ°Ï¤Î¥È¥é¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¿Ê³Ø¤ÏÃ±¤ËÌîµåÎ±³Ø¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡Ö¾Íè¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦º´¡¹ÌÚ²È¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÂç³Ø4Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Î¿ÊÏ©·èÄê¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥ÈÉÃÆÉ¤ß¤Î20Æü¸½ºß¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯¥¦¥ë¥È¥éºö¤«¡©¤½¤ì¤È¤âËÁ¸±²óÈò¤«¡©
¡¡¿³È½¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
Ê¸¡á¹ÓÀîÏÂÉ×¡Ê¤¢¤é¤«¤ï¡¦¤«¤º¤ª¡Ë