10月27日よりABCテレビ（関西）にて放送開始となる、LDH所属のアーティストに密着する番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』シーズン2が、10月21日0時よりフジテレビが運営する動画配信サービス FODにて先行独占配信される。

（関連：新アリーナ TOYOTA ARENA TOKYOにEXILE、THE RAMPAGEら登場！ 『B.LEAGUE』ファンも唸らせた圧巻のステージ）

同番組では、LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）にカメラが密着している。

シーズン2では、EXILEに密着。2020年代、一度歩みを止め、新たな未来を模索する道を選んだEXILE。彼らの歴史の中で、最も多くのステージに立ち続けてきたパフォーマーのAKIRAは、圧倒的な存在感と共に仲間を輝かせるリーダーシップでチームを導いてきたという。HIROとの運命的な出会いからデビューし、その表現の場はパフォーマー以外の活動へと広がり、現在では台湾でLDHのCEOとして新たな挑戦に挑んでいる。

AKIRAを中心にEXILEを深堀りする今回は、ATSUSHIが完全復活し、11人体制のEXILEで挑むドームツアー（11月15日開幕）までの道のりをオンエア。さらに、今年グループ初のアジアツアーを開催した若手グループ BALLISTIK BOYZを筆頭に、今話題のLDHグループにも密着予定だ。

初回の『動き出す、新しい物語』では、AKIRAの幼少期を振り返るエピソードからスタート。静岡県磐田市のサッカー名門高校に進学したサッカー少年はダンスと出会い、高校卒業後、初めて東京でパフォーマンスしたクラブでEXILEメンバーのMAKIDAI、ÜSAと奇跡の出会いを果たす。また、上京してMAKIDAIとÜSAらとのグループ Rather Uniqueでのデビューを目指す中、LDHのダンススクール EXPG立ち上げというビッグプロジェクトを託された。若者たちの夢の原点となる場所として、EXPG東京校、そして宮崎校の立ち上げを成功させ、2006年の第2章の幕開けと共にEXILEに加入。豪快で華やかなパフォーマンスで目を引く存在となった。

さらに、AKIRAはもう1つの顔である台湾を拠点したLDH愛夢絓（アイムユエ）CEOの立場で、LDHのアジア進出を進める先頭に立っている。同番組は、そんなAKIRAを追って台湾へ。「HIROさんの作ってきたEXILEは、次世代で受け継いでいかないと申し訳ないし、フェアじゃない。自分の役割、責任としては“開拓者”として新たな道なき道を作っていくこと」と語るように、ダンスに導かれ、HIROの背中を追ったAKIRAが、CEOとして台湾と日本を行き来する日々の中で見えてきた未来とは。

（文＝リアルサウンド編集部）