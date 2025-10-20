紀ノ国屋「コーデュロイスイーツバッグ」発売！ さつまいもの焼菓子が入った巾着全5色を展開
「紀ノ国屋」は、10月16日（木）から、季節の贈り物にもぴったりな「コーデュロイスイーツバッグ」を、公式オンラインストアや一部店舗で順次発売している。
【写真】オンライン限定！ おしゃれなオフホワイトも展開
■数量限定で販売
今回発売された「コーデュロイスイーツバッグ」は、温かみのあるコーデュロイ素材を使用した巾着バッグに、さつまいもスイーツが入った数量限定の商品。
ふんわりとした優しい質感が魅力の巾着バッグは見た目にも手触りにも癒やされるアイテムで、カラーは秋冬らしいブラウン、モーブピンク、テラコッタ、マスタード、そしてオンラインストア限定のオフホワイトの全5色がそろう。
また、スイーツは「プチフールクッキーさつまいも」、「さつまいもクッキー」、「紫いもとホワイトチョコのパウンドケーキ」の3種類をイン。焼菓子を食べ終わった後も、バッグインバッグや小物入れとして活用できるアイテムとなっている。
