通算541発を放ったオルティス氏「簡単にできることじゃない」

ドジャースの大谷翔平投手は、17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦、投げては6回0/3を10奪三振無失点、打っては3本塁打の離れ業を見せた。1人の選手が見せた活躍に、球界も震撼。2日後の米放送局「FOXスポーツ」では、レジェンドたちが凄さを語り尽くした。レジェンド打者のデビッド・オルティス氏は「この時代に生まれて彼の偉大さをこの目で見られることを、俺は本当に幸せに思うよ」と感嘆した。

同戦に「1番・投手」で出場した大谷は、初回を3者三振で切り抜けると、その裏の第1打席で9試合ぶりとなる先頭打者弾。さらに4回には右翼場外への飛距離469フィート（約142.9メートル）の特大アーチ。7回にもバックスクリーン左に運んだ。

驚きのパフォーマンスから2日後、ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦が始まる前に「FOXスポーツ」の解説を務めるアレックス・ロドリゲス氏、デレク・ジーター氏、オルティス氏が大谷の話題に触れた。

その中で通算541発を放ったレジェンド打者であるオルティス氏は、大谷の3本塁打の映像が流れる中で「このスイングをもう一度見てくれ。簡単にできることじゃない。フレディ（フリーマン）の表情を見てみるんだ、『ヤバ……』って感じだよ。で、（3本目）は左中間にも『ほら、こっちにもキャンディーだぞ』って感じね」と周囲を笑わせた。

投打それぞれで驚異的なパフォーマンスを披露し、MLB史に刻まれる1日となった。「（客席の）マジック（ジョンソン氏）を見てごらん。俺たちは今偉大なものを目撃してるんだ。誰が何を言おうと関係ない。これはただただ、観ていて楽しいんだ」と称えていた。（Full-Count編集部）