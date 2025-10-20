プロ野球・DeNAは20日、三浦大輔監督の退任会見と相川亮二新監督の就任会見が球団事務所で行われました。新たな指揮官へ悲願の思いを託されました。

三浦前監督は、1年目はリーグ最下位も2年目からは4年連続Aクラス入り。昨年はリーグ3位から下克上で勝ち上がり、1998年以来の日本一制覇を達成し、今季はリーグ2位でした。

トレードマークである“リーゼント”で登場。退任については、「昨年、CSを勝ち上がって日本優勝できて、今年はリーグ優勝からもう一度あの舞台に立つというところで、やっぱりリーグ優勝できなかった。そこが一番シーズン始まる前からそこを目指して全員で戦ってきた中で、それが達成できなかった。それが一番大きいですね」と語りました。

現役時代から横浜一筋。「34年ですか。大好きな街ですよ」と話し、「もう死ぬまで野球から離れられないですし、離れたくないですし、野球っていうものをもっともっと勉強して、そして野球の楽しさ、面白さというのをたくさんの人に伝えていきたい」と話しました。

一緒に会見に登場した相川新監督は、「監督の話を聞いたときは本当に体が震えるというか、まさに武者震いするような、全身血が駆け巡るような思いでした」とコメント。

現役時代は横浜、ヤクルト、巨人でプレー。指導者となってからは、2024年に三浦前監督と日本一も経験しました。

「(三浦前監督とは)18歳の頃からのお付き合いで、僕は4年間やってきて、監督が作り上げてきたものをまさにアップデートするというか、もっとつけ足してリーグ優勝に達成したいと考えています」と力を込めました。

一方、三浦前監督は、「選手現役の時も一緒に戦って、オリンピックも一緒に行きましたし、対戦もしましたし、そしてコーチでね、戻ってきてくれた中でね、あの一緒に毎日一緒にいろいろ話しながら、ああでもない、こうでもないと言いながらね、よくアドバイスもしてもらいました」と振り返り、「自分だったらっていう思いもいっぱいあったと思うんですよ。それを来シーズンから遠慮なく思い切って出してもらいたいなと思います。頑張れよと」と笑顔でエールを送りました。