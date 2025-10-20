ミズノ株式会社は２０日、巨人・田中将大投手（３６）が中学３年生の投手を対象にピッチングの直接指導を行う「マー君ラボ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＭＩＺＵＮＯ」を１２月７日に明治神宮外苑室内球技場で開催することを発表し、参加者の募集を開始した。

「マー君ラボ−」は今年で４回目の開催。中学３年生の野球競技者でピッチャー（現在硬式プレーヤーまたは高校で硬式野球競技予定）を対象に参加人数を最大６人までに絞る形で、田中将が個々とコミュニケーションを取りながら直接指導を行うイベントだ。

「田中将大投手に投球を教わりレベルアップしたいピッチャー」という熱い思いを持っていることが参加必須条件。その他、当日に開催場所まで来られる、ミズノおよび田中将のＷＥＢサイト・ＳＮＳ、各種メディアで講習映像が使用されることを承諾できるなどの応募条件を満たした投手の中から、応募時に提出する投球フォームの動画や何を学びたいかの意気込みなどを基に、田中将がメンバーを選考する。

応募などの詳細はミズノ公式ＨＰ内の特設サイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｊｐｎ．ｍｉｚｕｎｏ．ｃｏｍ／ｂａｓｅｂａｌｌ／ｎｅｗｓ／ｅｖｅｎｔ／２０２５１０＿ｔａｎａｋａ）へ。募集期間は１１月３日まで。