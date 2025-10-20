「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）

大一番に向けてソフトバンクは中村晃外野手が２戦ぶりにベンチ入りした。スタメンには名を連ねなかった。

中村は１８日の第４戦で一塁塁審と激突し、試合中に救急搬送。「後頭部の打撲」と診断された。脳しんとうの可能性もあり、１９日は経過観察で第５戦を欠場し練習も行わなかった。その後、チーム関係者によれば脳しんとうの症状は確認されなかったようで、この日はランニングや守備練習に加えて打撃練習などすべて通常通りのメニューを行っていた。

なお、第２戦に先発した有原航平投手もベンチ登録。ブルペンでスタンバイさせて臨む構えだ。

また日本ハムは進藤を「８番・捕手」で起用。エースの伊藤がベンチ入りし、リリーフ登板に備える。

両チームのスタメンは以下の通り。

【ソフトバンク】

１番・中堅 周東

２番・遊撃 川瀬

３番・右翼 柳町

４番・左翼 柳田

５番・一塁 栗原

６番・ＤＨ 山川

７番・三塁 野村

８番・捕手 海野

９番・二塁 牧原大

投手・モイネロ

【日本ハム】

１番・左翼 水谷

２番・中堅 矢沢

３番・ＤＨ レイエス

４番・三塁 郡司

５番・一塁 清宮幸

６番・右翼 万波

７番・二塁 石井

８番・捕手 進藤

９番・遊撃 水野

投手・達