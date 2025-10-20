「デイリースポーツ杯」（２０日、とこなめ）

３号艇の山口裕二（４６）＝長崎・８１期・Ａ１＝が、４号艇の中山翔太（三重）との接戦を抜きで制して、２３年４月の福岡以来、通算２２回目の優勝を２回目のとこなめＶで飾った。なお、２着には中山、３着は人気を集めた１号艇の北野輝季（愛知）が続き、３連単は１万３４４０円の波乱決着となった。

ベテランの味をいかんなく発揮した。

展示は６号艇の吉川が内へと動いて１２３６・４５。しかし「ダッシュの方が勝機がみえた」と本番は１２６・３４５とカドに引き、コンマ０７の快Ｓで内３艇をのみ込んだ。バックは差して舳先をねじ込んだ中山と接戦も道中逆転の抜きで約２年半ぶり、とこなめでは１２年ぶりとなる優勝を決めた。

高勝率の６号機を引き当て前検から気配は良かった。「いいエンジンでしたね。展開も良かったけど、レース足中心にいい仕上がりでした」と５日間の熱戦を振り返った。

表彰式ではデイリースポーツ＆とこなめのコラボＴシャツを着て優勝トロフィーを受け取り「久々ですけど、やっぱり何回勝ってもうれしい。また優勝したい」とさらなる飛躍を誓っていた。