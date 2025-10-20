２０日のＴＢＳ「ゴゴスマ」では、自民と維新の連立合意が特集された。

維新が求めた３つの絶対条件」の中で「一丁目一番地は議員定数の削減」だと主張していることをパネルで説明。臨時国会で決める方向であることが拙速だという声もある中で、政治アナリストの伊藤惇夫氏は「極めて乱暴な議論だなと思いますし、そもそも日本の国会議員は世界のレベルでいうと多くないんですよ。これが政治改革だと言われると抵抗を感じる。センターピンだと言われると、突然なんでそんなこと言いだすのかなと首をかしげないこともない」と疑問を呈した。

弁護士の西脇亨輔氏は「すごくもの申したい。この議員定数の削減の話は明らかに間違っている！百歩譲って削減するんだったら比例代表じゃなくて小選挙区ですよ！」と断。続けて「世界的に見たら小選挙区の国の方がむしろ珍しいくらい。通った人以外の票がいわゆる死に票になってしまうので、制度としては小選挙区は雑な制度で、比例代表１００％って国の方がむしろ世界的には多いんじゃないか。身を切る改革じゃなくて、身を守るための戦略とかそういう話になってくる。ここは見極めなければいけない」と述べた。