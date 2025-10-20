ボクシング元世界２階級王者の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝が２０日、大阪市西成区の所属ジムで会見を開き、「北山３兄弟」をお披露目した。世界初の３兄弟世界王者となった「亀田３兄弟」の再来としてＴＭＫジムでサポートしていく。

北山３兄弟はＴＭＫジムが今夏実施した選手育成セレクションに合格した期待の星。長男・龍登（りゅうと、１３）、次男・獅王虎（れおと、１１）、三男・鷹刀（たかと、６）による大阪市出身の３兄弟だ。格闘技好きの父・賢司さん（４４）の影響もあり、龍登が小学１年時から３兄弟でキックボクシングに取り組んでいたが、パンチ強化を目的としたトレーニングで魅力を感じたボクシングに転向した。龍登は「亀田３兄弟にあこがれていて、３兄弟で世界王者になるためにこのジムに入りました」と力強く語った。

和毅は「セレクション応募者に３兄弟がいるのを知って驚いた。自分の小さい頃を思い出す。３人ともタイプは違っていて、長男はうまくてテクニシャン、次男は派手な（ナジーム・）ハメドのようなボクシング、三男はサウスポーで（マニー・）パッキャオみたい。毎日の練習をしっかり続けることができれば、世界王者になれる。１人ではダメ、３人で世界王者にならなければ」と激励した。

北山３兄弟はＴＭＫジムの次回興行（１２月３日・なんでもアリーナ）でスパーリングを披露する。「緊張するけど、しっかり頑張りたい」（龍登）、「相手を圧倒したい」（獅王虎）、「ＫＯしたい」（鷹刀）と意気込んだ。