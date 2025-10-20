ボクシング元世界２階級王者の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝が２０日、ＴＭＫジム主催興行を１２月３日に大阪市北区のなんでもアリーナで開催することを発表。メインのノンタイトル８回戦には、“亀田家の隠し子”こと亀田正毅（まさき、２５）＝ＴＭＫ＝が、元世界ランカーのルイス・ミラン（２８）＝ベネズエラ＝と対戦する。

南ア出身の正毅の本名はジョン・ポール・マサンバ。和毅のスパーリングパートナーとして来日した時に、３兄弟の父でトレーナーの亀田史郎氏に実力を認められ、ＴＭＫジムにスカウトされた。“亀田家の隠し子”のキャッチフレーズとともに、亀田正毅のリングネームも与えられて３月にデビュー。ここまで２戦２勝（１ＫＯ）と連勝中だ。

１１月開幕の「フェニックスバトル・スーパーフェザー級１０００万トーナメント」にエントリーしたが、出場選手から漏れたことを明かした正毅は「出場選手を見ても弱く感じる。優勝できる自信があったので失望しているが、この１２月の試合に切り替えてしっかりやりたい」と思いを語った。練習をともにしている和毅は「アマで１００戦近くやっているのでボクシングは整っている。ここで圧倒するなら次は世界ランカー。７戦目で世界タイトルマッチを目指す」と見通しを明かした。

会場のなんでもアリーナは大阪・扇町のカンテレ内にあり、プロボクシング興行では初使用。約６００人の収容を予定しており、チケットも一般発売する。