週明け２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７７４円９８銭（１・９３％）高の４万９１３円３１銭だった。

２営業日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち３１４銘柄（約９４％）が上昇した。

自民党と日本維新の会による連立協議が進展し、２１日にも自民党の高市早苗総裁が首相に選ばれる見込みとなった。高市氏の積極財政や緩和的な金融政策への期待から、東証プライム市場に上場する９割の銘柄が上昇する全面高の相場となった。

米中貿易摩擦を巡る警戒感などが緩和し、前週末の米株価が上昇したことも投資家心理を支えた。

個別銘柄の上昇率は、ソフトバンクグループが８・４９％と最も大きく、安川電機の７・２１％、ファナックの６・４９％の順に大きかった。下落率では、良品計画の２・４９％、ゼンショーホールディングス（２・２７％）、ベイカレント（２・１４％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１６０３円３５銭（３・３７％）高の４万９１８５円５０銭だった。史上最高値を更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は７８・０１ポイント（２・４６％）高い３２４８・４５。