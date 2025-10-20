ボクシング元世界２階級王者の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝が２０日、ＴＭＫジム主催興行を１２月３日に大阪市北区のなんでもアリーナで開催することを発表した。今年５月にＩＢＦ世界フェザー級王者のアンジェロ・レオ（３１）＝米国＝に０-２の判定で敗れた後、大きなアクションを起こしていない和毅だが、新たなトレーナーを迎えて、再起に向けて練習を再開していることを明かした。

新トレーナーはパナマ出身のフアン・モスケラ氏（４８）。ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏に連勝したことでも知られるジェスレル・コラレス（パナマ）などを指導した名トレーナーだ。和毅は「いい練習ができている」と手応えを語る。

一方で、いとこで日本フェザー級７位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が、和毅との禁断のいとこ対決を各所で呼びかけていることには「なぜ突然言い出したのか分からない。何度も一緒にメキシコに行っているし、俺からすれば本当の弟と変わらない。兄弟でのスパーも禁じられていたし、試合なんてできるはずがない」と困惑気味。京之介が２５日に元世界３階級王者のジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝との試合を控えていることもあり、「（京之介は）２連敗中なのだから、目の前の試合に集中してほしい」と忠告した。