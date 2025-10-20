ドイツ１部で１９日、フランクフルトの日本代表ＭＦ堂安律はアウェーのフライブルク戦に先発し、後半２９分に退いた。フライブルクのＭＦ鈴木唯人は後半１９分から出場。試合は２―２で引き分けた。

＊ ＊ ＊

鈴木唯人は１―２の状況で途中出場し、チームは後半４２分に同点ゴールを挙げ、ホームでドローに持ち込んだ。

鈴木は「攻撃に関しては自由にと言われていて、とりあえず自分が最近求められている球際のデュエルのところをまず見せないとなと思っていました」と明かした。

加入１年目、開幕から２試合連続で先発したが、３戦目以降は出場機会がなかった。「この試合でちゃんと見せれると、これからもチャンスもらえれると思って。あんまり特別なことは考えず、ベースのところで負けないように意識した」と振り返った。

クラブでの出場機会減少もあって、今月の代表活動は落選。日本がブラジルに歴史的勝利を収めた一戦は「ちょっと見た」という。 「ここでちゃんとやったら、そういうところで出来る事は分かってるので。あまり変に意識していません。」と語った。

２６年北中米Ｗ杯開幕まで、残り８か月ほど。ここから代表に返り咲くためには、フライブルクで結果を残し続けるのみ。「シンプルに、ちゃんとここで出来れば呼ばれると思います」と気を引き締めた。