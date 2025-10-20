川島明“すごい良い”アイマスクして楽屋で寝てたら…マネージャーに言われたひと言

お笑いコンビ・麒麟の川島明（46歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「サンデーPUSHスポーツ」（日本テレビ系）に出演。“必ず持っているもの”について語った。



この日、“必ず持ってるもの、持っていくもの”についてトークが進む中で、番組MCの川島は「ちょっとでも寝たいから、アイマスク。すごい良いやつにしてます」と語る。



そして「突き詰めたら、アイマスクじゃなくて、もう口だけあいて、すっぽりかぶれるやつ。耳も遮断、目も遮断で、呼吸だけできるやつを、（頭から）かけて楽屋（の壁にもたれかかるようにして）で寝てたら、マネージャーが『もう仕事、減らしますよ！もうそんな思いさせてるならやめましょう」と言われたそうで、今は「小さいアイマスクだけにしてる」と語った。