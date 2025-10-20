2年に1度開催される「山形国際ドキュメンタリー映画祭」。40年近い歴史を紡ぐ中、今や2500本を超える作品が出品され世界中から注目されるまでに成長した映画祭の過去と現在を見つめます。



10月、山形市内を会場に「山形国際ドキュメンタリー映画祭」が開かれました。19回目となった今回の映画祭は、「過去」に触れながら「未来」を考える8日間になりました。

映画祭初日の10月9日、JR山形駅では映画祭の参加者を迎える準備が行われていました。





スタッフ「これは名前です。この人を今から迎えます。インドネシアからですね」映画祭の期間中、様々な作業にあたるのは国の内外から集まったおよそ250人のボランティアスタッフたちです。スタッフ「中国人です。でも東京に住んでいます。前回は観客として来ましたが、今回はボランティアとして初めて来ました。前回はすごく勉強になった自分も映画研究をやっているので」参加者「フランスから来ました。ここまで長い道のりだった」参加者「タイから来ました。私はここでたくさんの興味深い映画を見るのを楽しみにしていました。タイの多くの映画製作者からこの映画祭は素晴らしいと聞いていた」「山形国際ドキュメンタリー映画祭」はアジア初のドキュメンタリー映画祭として、1989年に始まりました。それから2年に1度の周期で開かれ、各国の映画関係者から注目される世界的な映画祭に成長。今回は過去最多となる2676本の作品が 世界中から出品されました。映画関係者「山形で過ごす3度目の時間を夢見ていた。ありがとうございます」期間中はノミネート作品の上映のほか、山形市内の様々な場所でイベントが企画されました。大正時代に建築された「旧吉池医院」では、昔懐かしい8ミリフィルムの上映会が開かれ、会場に入りきらないほどの盛況ぶりに。映写機を手回しして実際に映像を動かす体験も用意されました。参加者「面白い。多分昔の大阪万博の映像だと思う。楽しかったです」夜には市民と映画関係者の交流の場として、「新香味庵クラブ」が設けられました。こちらも連日超満員。熱気にあふれる映画談議が繰り広げられました。「あなたのおみとり」村上浩康監督「苦労しているんですから、我々。なかなか期待通りのものが撮れなくてね。でもそれがいいんですよ。自分の期待と違うものが撮れるからドキュメンタリーっていいんですよ」「香味庵クラブ」は元々、市内にあった漬物店「丸八やたら漬」に併設していた食事処を会場に開かれていました。しかし、2020年に店は閉店。コロナ禍を乗り越え、前回から「山形七日町ワシントンホテル」のレストランに会場を移し、復活しました。「マダム・ソワ・セヴェンヌ」佐藤広一監督（天童市出身）「前回は久しぶりの開催という感じだったが、一つまた成熟したような印象を受けている。香味庵クラブのレガシーが引き継がれて残っているということでこういう場を設けてもらえていることにありがたいと思っている」今回の目玉の一つとなっていたのが、第1回の映画祭を記録した「映画の都」のデジタル化プロジェクトです。映画本編で使われなかった13時間に及ぶ未公開フィルムも発掘され、これを再構成した短編作品も制作されました。山形国際ドキュメンタリー映画祭 桝谷秀一理事「映画祭の始まりの部分がすごく記録されていたのでなんとかできないかと思っていた。時間軸で撮ったままが記録されているのでこれをデジタル化したらいろんなものが復元できるんじゃないかと」デジタル化に携わり、短編作品を制作したのは、山形市在住の映像作家・大江悠太さんです。大江悠太さん「第1回を知らない世代でも脈々と続いてきた歴史が伝わってきた。それを一つの映像として元の作品が撮影された山形市中央公民館で見れたらいいなというところから始まった」懐かしい映像に浸った観客からは映画祭の今後のあり方についての意見も寄せられました。山形国際ドキュメンタリー映画祭 藤岡朝子 副理事長「映画祭の期間中に他の人からも映画祭の原点を振り返っていまの自分たちを考えたり過去を検証することによって日本社会を含めて考えることができる。何かやりましょうと言われた。未来について語る場をみんなで作っていきたいと強く感じた」19回目の今回、8日間で上映された作品の数は130、来場者数は合わせて2万2000人を超えました。「インターナショナル・コンペティション」審査委員 石井岳龍監督「こんなに力を持った映画祭だと予想してなかった。よくぞここまで続けてきたなと感服します。尊敬する。ぜひ大変でしょうが続けてもらいたいし、今度は観客として映画祭を楽しめればありがたい」次回で20回目の節目を迎える「山形国際ドキュメンタリー映画祭」。第1回を知る人はわずかとなり、スタッフの世代交代も進む中、どのような映画祭が作り上げられていくのか。映画祭には、これまで以上に世界中から多くの注目が集まっています。