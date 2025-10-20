パーティー映え間違いなし！自分好みのワインクーラーの作り方とは？【THE カクテルバイブル500】

ワイン＆シャンパンなど【ミモザ（Mimosa）】

パリの高級ホテルで誕生した、爽やかな一杯

フランスの上流階級からは古くから愛されてきたカクテル。鮮やかな黄色が同名の花「ミモザ」に似ているところから、その名が付けられたという。見た目も華やかなのでパーティーなどでも活躍しそう。

レシピ

スパークリングワイン：1/2glass

オレンジジュース：1/2glass

グラスにオレンジジュースとシャンパンを同時に注ぎ、カットしたオレンジを添えれば完成。

ひとことメモ

バーでシャンパン系のカクテルをオーダーする際、特定の銘柄のものを指定すると、そのシャンパンボトル1本分の金額を取られてしまうのでご注意を。

ワイン＆シャンパンなど【ワインクーラー（Wine Cooler）】

無限に広がる可能性を楽しむ

好みのワインに、好きなジュースや炭酸飲料を合わせるだけという決まったレシピのないカクテル。ここでは赤ワインを使った一例を紹介。自由度の高いカクテルなのでオリジナルをつくって楽しもう。

レシピ

お好みのワイン：45ml

オレンジジュース：20ml

グレナデンシロップ：10ml

レモンジュース：1tsp.

ジンジャーエール：適量

氷を入れたグラスにジンジャーエール以外の材料を入れて、混ぜる。ジンジャーエールで満たし、軽く混ぜ、スライスレモンやチェリーを飾りつけて完成。ワインをフロートすることもある。

ひとことメモ

冷たい飲み物を総じて「クーラー」と呼び表すことがある。

ワイン＆シャンパンなど（Wine & Champagne）

ワインの歴史は古く、紀元前3000年ごろまで遡る。製法によって赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなど無発泡の「スティルワイン」と、シャンパンに代表される「スパークリングワイン」に大きく分けられる。ほかに、ブランデーを添加したシェリー酒、ハーブやフルーツで香りづけしたフレーバードワインなども。

