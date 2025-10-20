静岡･伊東市の田久保真紀市長が不信任決議を受け議会を解散したことに伴う伊東市議選は、立候補した前職18人が全員当選し、田久保市長の失職が確実な状況となりました。



全国から注目された伊東市議選から一夜明け報道陣の取材に応じた田久保市長。



（記者）

「おはようございます。選挙結果をどう受け止めていますか」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「もう少し投票率が伸びてくれるとだったんですけれども、市民の関心が高かったのはよかったなと思ったんですけれども、もう少し政策論争ができればよかったなというところは個人的には感想がある」





田久保市政継続の是非が最大の争点となった市議選。（中島 弘道 前市議会議長 選挙事務所）「バンザイ～」投票率は前回選を10ポイント以上も上回る59.22パーセントとなりました。選挙には定数20人に対し、前職18人、新人12人のあわせて30人が出馬。得票順に結果を見ると、他の候補者に大きな差をつけた前職の村上氏が3611票でトップ当選。さらに、新人の大竹氏が1700票以上獲得し、4位で当選しました。新人の大竹氏は当初から田久保市政への反対を訴えていました。（当選･新人 大竹 圭 氏）「選挙戦が始まる前、伊東市民の方々のたくさんの声をきいた。その中で誰一人として今の伊東市政に賛成している人はいなかった。田久保さんに2度目の不信任を出すのか出さないのか、新人にとってはまず初めに声に出してほしいと言われた」3位で当選した前職 杉本氏は、学歴詐称が指摘された当初から田久保市長に「NO」を突き付けてきました。（当選･前職 杉本 一彦 氏）「本来の自分の考える伊東の将来、まちづくり、政策を訴えることが本来の選挙だと思うが、今回は田久保市長の暴挙といっても過言ではない、市議会解散というかたちでの選挙でした」続いて、唯一、田久保市長の支持を訴えていた新人の片桐氏が、1300票あまり獲得し9位で当選。事務所には田久保市長も駆け付けました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「本当におめでとうございます。ぜひ、これから議会の中で新しい風を吹かせていただければと思います」（当選･新人 片桐 基至 氏）「市民の方を向いていない議会がこれまで続いるという声があった。やはり、そこはしっかりと市民の方を向いて仕事ができる議会になれるように変えていきたいなと考えている」前職は立候補した18人全員が当選しました。当選のラインは961票でした。田久保市長への不信任決議案の賛否を明らかにしなかったシュタインマン氏、古川氏、梅田氏は落選。以下は、ごらんのとおりです。当選者への事前アンケートでは、田久保市長に対する2度目の不信任決議に「賛成」が前職18人と新人1人の計19人、「反対」が新人1人で田久保市長が失職することが確実な状況となりました。この結果に中島前議長は…。（当選･前議長 中島 弘道 氏）「市議会議員選挙は第一段階で、皆さんから前哨戦なんか言われてますけれども、その後の市長選、年内に行われればいいんですけれども、まだまだ伊東の市政、伊東市全体が落ち着いてないと思いますので、少しでも早く元の状態・市政・伊東市にしたい」一夜明けた伊東駅前。（新聞号外配布スタッフ）「おはようございます～市議選の結果ですどうぞ～」（伊藤 薫平 キャスター）「田久保市長、失職濃厚。朝早くから伊東駅前では号外が配られはじめました」市議選の結果を伝える新聞の号外が配られました。『大義なき解散』ともいわれた田久保市長の判断に伴う伊東市議選。市民は結果をどう受け止めているのでしょうか、（伊東市民）「きょうは新聞が休みなので（号外を）取りに来ました。Q.紙面みてどうですか？「よかったです。前議員が全員当選なさってうれしい」（伊東市民）「前職の方が全員受かった感じですよね、当然だと思います。やはり今停滞してますよね、市の仕事が、市の職員の方も皆さん大変な思いをされていると思うので、現職の市長が続けるというのはどうかなと」（伊東市民）「（不信任決議案に）反対の候補者が当選すると思わなかった。（投票率は）70％くらい行くかと思った。もう少し市のため市民のためにやっていただける市長を選んでいただきたい」さらに、取材中、前回の市長選で田久保市長に敗れた小野前市長と居合わせました。（前伊東市長 小野 達也 氏）「議会側になにか落ち度があったわけではございませんので、市長の個人的なことで解散なされたということ、有権者の皆さんも判断材料になったのでは」さらに、市長選となった場合、立候補するつもりがあるか尋ねると…。（前伊東市長 小野 達也 氏）「私自身も前回の反省も踏まえまして、本当に真剣に考えました。その中で近く、正式には表明したいと思っていますので、少しお時間いただければと思っています」20日午後には当選者に当選証書が手渡されました。田久保市長を巡っては、中島前議長が、「議会初日に田久保市長の2度目の不信任決議案を議決する」と話しています。市は31日にも臨時議会を開く予定で、新しい議会で3分の2以上の議員が出席し過半数が不信任決議案に賛成した場合、田久保市長は失職となります。そして20日午後、当選証書の授与終了後、田久保市長が報道陣の取材に応じました。（記者）「率直に、まず市議選を終えてどういう風なか所感あるか教えてください」（伊東市 田久保 真紀 市長）「はい。今回はですね、たくさんの方が立候補していただきまして、特に新人、全く政治経験のない人や、もう選挙のやり方、本当に分からないような人まで、われこそはということで手を挙げていただきました。このことは本当に大変うれしいことだと、そのように思っております。また、投票率の方も、ずっと低迷をし続けていたんですが、今回大幅にアップしたということで、その点でも非常にそれはうれしく思っております」（記者）「大義のない解散と周りから言われました。今回のこの結果について、改めて議会を解散した選択についてどのようにお考えでしょうか」（伊東市 田久保 真紀 市長）「なかなか伝わりづらかったのかなと思うのは、なんか私派なのか私派ではないのかというところに随分焦点が当たってしまって、それは大変残念だなという風に見ていたんですが、繰り返しになってしまいますけれども、今回、全く今まで政治に関わってこなかった人や興味がなかった人、それから選挙やったことない人が手を挙げていただいた、それとともに投票率が上がった、このことは非常にうれしく思ってますし、また私も意味のある選挙であったと、そのように思っています」（記者）「議会は、このままでいいという市民の選択だということは受け止めていらっしゃいますか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「それはもちろん民意としての結果は受け止めております」（記者）「当選した議員のほとんどが不信任に賛成し、失職の公算が大きくなったことについて、どう受け止めているのか」（伊東市 田久保 真紀 市長）「まだ、議会の方の結論出ないうちからあまり私の方から申し上げるのもあの筋ではないと思いますので、まず、そこの結論を尊重したいということが１点。それと、そのような結論が出ましたら、それはそれとして民意の結果ですので、しっかりと受け止めてまいりたいと、そのように考えております」（記者）「2回目の不信任議決で失職となった場合、再び市長選挙に立候補する可能性はあるのか」（伊東市 田久保 真紀 市長）「そこに関しましては、私が出たいというよりも、もう1度私に挑戦してもらいたいと思っていただけるかどうかが大事だと思いますので、皆さんの声を聞きながら考えていきたいと、そのように思っております」