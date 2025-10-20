ドル円１５０．７５近辺、ユーロドル１．１６６５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は150.75近辺、ユーロドルは1.1665近辺で推移している。ドル円は本日ここまでのレンジ150.38ー151.20の中で、やや上値を抑えられている。ユーロ円は175.80付近での推移と175.36－176.27レンジの半ばで取引されている。ユーロドルは1.1652－1.1676までの狭いレンジ内での取引にとどまっている。先週末には格付け会社Ｓ＆Ｐがフランス国債の格下げを発表、週明けもフランス債が下落しているが、ユーロ相場には目立った動きはみられていない。なお、格付け会社ムーディーズは２４日に格付け判断を発表する予定となっている。



USD/JPY 150.75 EUR/USD 1.1662 EUR/JPY 175.82

