通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．１％付近に低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．１％付近に低下

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．１％付近に低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.14 5.67 7.03 6.87

1MO 9.45 6.36 7.69 7.07

3MO 9.25 6.52 7.82 7.28

6MO 9.37 6.77 8.26 7.51

9MO 9.43 6.96 8.48 7.70

1YR 9.45 7.07 8.66 7.82





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.07 8.71 7.44

1MO 8.50 9.20 7.66

3MO 8.75 9.00 7.57

6MO 9.08 9.28 7.75

9MO 9.31 9.49 7.85

1YR 9.45 9.65 7.94

東京時間16:32現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は９．１４％と東京午前の９．５８％から低下している。ドル円スポット相場は高市首相誕生への確度が高まったことを受けて、円安の反応を示した。しかし、円売りは続かず、レンジ相場模様となったことで、一段の円プット需要は後退している。

