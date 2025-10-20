今季限りで現役を引退した中日・中田翔は、プロ1年目から約14年間在籍した日本ハム時代は、不動の4番打者であるとともに、“珍プレーの帝王”でもあった。今となっては懐かしい珍場面の数々を紹介する。【久保田龍雄/ライター】

一生に一度あるかないか

拙守が災いし、先輩・ダルビッシュ有がプロで初めて打たれたランニングホームランを“アシスト”してしまったのが、2011年7月7日のロッテ戦だ。

0対0の3回2死、ダルビッシュは渡辺正人に左前にライナー性の打球を打たれたが、レフト・中田がバウンドを合わせ損ねて後逸したことから、まさかのドタバタ劇が幕を開ける。

さらにフォローに回ったセンター・糸井嘉男までバランスを崩して尻もちをつき、ボールはフェンス際まで転がっていった。

この間に渡辺は全力疾走で二塁を回って三塁へ。さらに、上川誠二三塁コーチが腕を回しているのを見ると、一気に本塁を狙い、最後は間一髪のタイミングながら、ヘッドスライディングで生還。先制のランニングホームランとなった。

「足がもつれていたし、向かい風がきつかった。最後は足で行くより、このまま倒れたほうがいいかなって感じで飛び込みました」という渡辺は青息吐息。待望のシーズン1号にもかかわらず、「ホームランを打った気がしないです」と実感が湧かない様子だったが、皮肉にもこれがNPBにおける最後の本塁打になった。

一方、まさかのランニングホームランを初体験する羽目になったダルビッシュは「しょうがないと言うか、ああいう経験は一生に一度あるかないか。（中田には）『気にするな』と言いました。あいつにとっても、僕にとってもいい経験ですから」と神対応を見せていた。

その後、試合は渡辺のランニング弾を中田とともにアシストした糸井が右越えに名誉挽回の逆転2ランを放った。3対2の8回には稲葉篤紀の右越えソロが飛び出し、8回2失点のダルビッシュが11勝目を挙げた。

桁外れのパワー

自らの拙守を帳消しにするナイスフォローを見せたのが、2012年7月5日のオリックス戦だ。

2点リードの2回1死一塁の守備で、中田は竹原直隆の左前安打を捕球しようとした際に、なんとスパイクの刃を人工芝に引っかけ、スッテンコロリン！と前方に一回転してしまう。

これを見た一塁走者・T‐岡田は二塁を回り、三塁を狙った。

ところが、中田はすぐさま体勢を立て直すと、「そうはさせじ！」とばかりに三塁に執念の送球。ワンバウンドながらドンピシャリのタイミングで、岡田をタッチアウトに仕留めた。

結果的にトリックプレーとなり、リーグトップの7補殺目を記録した中田は「スパイクが引っ掛かった瞬間、やばいと思った。たまたまアウトになって良かった」と胸をなで下ろしていた。

ドームの天井直撃弾を放ちながら、ローカルルールによってアウトになったのが、2014年6月4日の広島戦だ。

6対2の7回、近藤健介の右越えソロの直後に打席に立った中田は「近藤に続け！」とばかりに、永川勝浩の直球を豪快にフルスイング。快音を発して一直線に上がった打球は、三塁ベース真上付近の天井を直撃し、天井パネルをグラグラと揺らした。

中田も打球を見上げながら一塁を回り、二塁に向かったが、直後、落下してきた打球をセンター・丸佳浩が捕球したことから、札幌ドームのローカルルール（外野後方の照明から3枚分の天井パネルまでは本塁打と認定）により、中飛でアウトになった。

それでも高さ63メートルの天井を直撃した桁外れのパワーに、スタンドはどよめき、沸きに沸いた。

何してんの？泳いでんの？プールと間違えた？

実は、中田は2011年5月20日の巨人戦でも、日本人では初の“天井二塁打”を記録している。このときは、天井に当たった打球が左翼手の定位置の少し手前に落ち、ショート・坂本勇人が捕球し損ねたもの。この日の中飛も、丸がよろめきながら、やっとの思いで捕球しており、天井直撃打を打つことはもとより、捕球するのも難しいことを改めて印象づけた。

結果的に安打を1本損した形の中田だが、「チームが勝てばいい」と気持ちを切り替えていた。

2017年5月20日のオリックス戦でも、天井裏を通過して三塁ベース後方に落ちる珍二塁打を放ち、打った本人も「入るところがちげーよ」と目を白黒させていた。

膝を痛めて歩けなくなり、四つん這いになって帰塁するというスタンドの笑いを誘発する珍プレーが見られたのが、2000年7月5日のソフトバンク戦だ。

5対3とリードの日本ハムは5回無死一、二塁、大田泰示が中飛に倒れたが、二塁走者の中田は、帰塁しようとした際に大コケして、右膝を強打してしまった。

「（センター・柳田悠岐の）捕り方が怪しかった。捕球体勢に入って、両手で捕りにいくような感じだったので、“あっ、落とす！”と思って。ちょっと滑ったのもあり、焦って戻ろうとして、つまづいたのもあり」と、いろいろな要因が重なり、思わぬアクシデントに見舞われた。

膝が悲鳴を上げている状態では、2本の足で直立して走ることは無理だ。だが、帰塁できなければ、タッチアウトになる。

「必死だよ。あそこでアウトになっていたら、終わりやろ」と焦った中田は、必死に痛みをこらえながら、四つん這いになって二塁ベースを目指す。そして、最後の力を振り絞って、左手を伸ばしてベースにタッチした。間一髪で命拾いすると、ホッとして一気に緊張が緩み、しばらくの間、動けなかった。

この“珍帰塁事件”の一部始終をベンチで見ていた栗山英樹監督は「何してんの？泳いでんの？プールと間違えた？」と情け容赦なく“口撃”しつつも、「でも、良かったね。大したことないから、冗談が言える。こっちが一番ドキドキする」と本音ものぞかせていた。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

