フリーアナウンサーで気象予報士の坐間妙子（40）が20日、インスタグラムを更新。双子の出産を報告した。

坐間アナは「先日、元気な女の子と男の子を出産しました」と報告し、子供とのショットや妊娠中の姿を投稿した。

続けて「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目 上の娘も体外受精4回目だったので覚悟はしていましたが、なかなか長い道のりでした いつまで妊娠を継続できるか分からない恐怖と闘いながら、2回とも流産手術をさせてしまった先生に2人を取り上げていただきたくてがんばりました!」と出産までの道のりを明かした。

さらに「妊娠期間は、お腹がものすごい勢いで大きくなる中、職場のみなさんやママ友のみなさんにたくさん助けていただき… いつ管理入院になるかドキドキ過ごしましたが、結局出産の前日まで保育園の送迎に行き、保育士さんやママ友のみなさんに見送っていただきました あたたかく見守ってくださったみなさんに、感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございました!」と感謝を伝え「これから仕事と3人の子育て、がんばります!」と意気込んだ。

坐間アナは群馬・前橋市出身で、津田塾大を卒業。11年にエフエム群馬に入社し、15年には北陸放送へ。19年に気象予報士試験に合格後、20年にフリーアナウンサーとなった。22年に第1子を出産した。