BTSのJ−HOPEが、ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」をバックアップする。同グループが24日に発表するシングル「SPAGETHTTI（スパゲティ）」のフィーチャリング・アーティストを紹介する「THE KING」が20日、公開され、JーHOPEの名前が入った。

同映像は、LE SSERAFIMの公式SNSと、BTSが契約するエンターテインメント企業HIBEの傘下事務所YouTube（ユーチューブ）チャンネルで公開された。同映像に、J−HOPEがサプライズ登場。K−POPガールズグループの歌にフィーチャリングを引き受けたのは、今回が初めてとなる。

映像の中のJ−HOPEは、速いビートの音楽と照明に合わせてポーズを取り、ワールドクラスのアーティストらしい存在感を発散した。映像の最後にはLE SSERAFIMとともに歌唱した「EAT IT UP」部分が公開され、新曲に対する関心を引き上げた。

韓国メディアのザ・ファクトは20日「両者の縁は、昨年発売されたJ−HOPEのアルバムから始まった。（LE SSERAFIMのメンバー）HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が、昨年3月に公開されたJ−HOPEのスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL．1』の収録曲の歌唱に参加したことがある。今回はJ−HOPEのお返しのようだ」と報じた。