U-20W杯王者は初優勝モロッコ!! エースFW2発&保持率23%でアルゼンチン完封、MVPはワトフォードFWが受賞
[10.19 U-20W杯決勝 アルゼンチン 0-2 モロッコ]
U-20ワールドカップは19日、決勝戦を行い、モロッコがアルゼンチンを2-0で破って初優勝を決めた。エースFWヤシル・ザビリ(ファマリカン)が2ゴールの大活躍。大会最優秀選手のゴールデンボールは大会を通じて圧倒的な突破力を誇り、全7試合出場で1ゴール4アシストを記録したFWウスマン・マーマ(ワトフォード)が受賞した。
過去最高成績が20年前のベスト4だったモロッコと、2005・07年大会の連覇以来18年ぶりの世界一を狙ったアルゼンチンとの決勝戦。試合はアルゼンチンが一方的にボールを握ったが、モロッコが前半から試合を動かした。
まずは前半7分、DFイスマエル・バウフ(カンブール)のロングフィードにザビリが抜け出すと、飛び出してきたGKの背後を狙ってループシュート。枠の左に飛んでDFに処理されたが、シュート後に相手GKと接触したとしてFKを獲得した。なお、モロッコベンチは今大会テスト導入の新ビデオ判定「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」のリクエストを行い、GKの一発退場を要求。だが、判定はイエローカードにとどまった。
ところがビデオ判定による中断を挟んだ前半12分、このFKでエースが魅せた。ゴール右斜め前のスポットにはMFナイム・バイアー(フォッジャ)とザビリの2人が立っていたが、蹴ったのは左利きのザビリ。壁のいないゴール左上隅のコースを打ち抜き、今大会4ゴール目が貴重な先制点となった。
さらにモロッコは前半29分、中盤でバイアーがMFジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)からボールを奪い、右サイド裏にスルーパスを送ると、これに抜け出したマーマがゆったりとしたモーションで相手と駆け引きし、最後は深い位置からふわりとクロス。これに走り込んだザビリが豪快に左足を振り抜き、ボレーシュートで追加点を奪った。ザビリはこれで今大会5点目。得点ランキングトップタイとなった。
対するアルゼンチンは前半34分、ここでMFバレンティノ・アクーニャ(ニューウェルズ・オールド・ボーイズ)を下げ、ラウンド16からスーパーサブで3試合連続得点中のFWマテオ・シルベッティ(インテル・マイアミ)を投入。反撃のスイッチを入れる。ところが同45+2分、シルベッティはMFミルトン・デルガド(ボカ・ジュニアーズ)からのスルーパスに抜け出し、ゴール右斜め前でGKと1対1を迎えるも、シュートは左に外れ、絶好のチャンスを逃した。
後半もアルゼンチンがボールを握り続けたが、モロッコはバウフとDFイスマイル・バフティ(シュトラム・グラーツ)の両CBの集中力が高く、そのまま試合をシャットアウト。モロッコはボール支配率23%(アルゼンチン67%、中立10%)という割り切った内容で2点リードを死守し、全年代を通じて史上初の世界一に輝いた。
なお、大会得点王にはザビリの他、ラウンド16の日本戦で決勝ゴールとなるPKを決めたフランスのFWリュカ・ミシャル(モナコ)、コロンビアのFWネイセル・ビジャレアル(ミジョナリオス)、アメリカのMFベンジャミン・クレマスキ(パルマ)が5ゴールで並んで受賞した。
