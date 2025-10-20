　10月第3週の上昇率ランキングは金価格の上昇を受け、金投資関連のファンドが上位に並びました。各ファンドの主要投資対象は「三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド）」が現物国内保管型の国内ETF、「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース」が南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式（為替ヘッジあり）、「ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）」が金地金連動型のドル建てETF（為替ヘッジあり）です。

　下落ランキング2位の「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）（エマージング・セレクト（年２））」は1100円、3位の「ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス」は430円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+19.98％　三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

2位　+10.54％　ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース
運用会社:ブラックロック・ジャパン

3位　+8.52％　ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-11.45％　テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　-11.10％　ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）（エマージング・セレクト（年２））
運用会社:ニッセイアセットマネジメント

3位　-10.74％　ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス
運用会社:大和アセットマネジメント

株探ニュース