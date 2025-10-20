

10月第3週の上昇率ランキングは金価格の上昇を受け、金投資関連のファンドが上位に並びました。各ファンドの主要投資対象は「三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド）」が現物国内保管型の国内ETF、「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース」が南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式（為替ヘッジあり）、「ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）」が金地金連動型のドル建てETF（為替ヘッジあり）です。



下落ランキング2位の「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）（エマージング・セレクト（年２））」は1100円、3位の「ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス」は430円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +19.98％ 三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 +10.54％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース

運用会社:ブラックロック・ジャパン



3位 +8.52％ ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -11.45％ テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 -11.10％ ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）（エマージング・セレクト（年２））

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



3位 -10.74％ ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

運用会社:大和アセットマネジメント



株探ニュース

