[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇111銘柄・下落89銘柄（東証終値比）
10月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは227銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は89銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは21銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4418> ＪＤＳＣ 1381 +300（ +27.8%）
2位 <7271> 安永 895 +135（ +17.8%）
3位 <9353> 桜島埠 3653 +503（ +16.0%）
4位 <7093> アディッシュ 699 +84（ +13.7%）
5位 <7505> 扶桑電通 1996 +238（ +13.5%）
6位 <6549> ＤＭソリュ 1645 +150（ +10.0%）
7位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 107 +7（ +7.0%）
8位 <2388> ウェッジＨＤ 72.4 +3.4（ +4.9%）
9位 <8995> 誠建設 1476.8 +65.8（ +4.7%）
10位 <4499> スピー 2695 +109（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1768> ソネック 852 -146（ -14.6%）
2位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
3位 <3810> サイステップ 380 -20（ -5.0%）
4位 <5933> アルインコ 1048.1 -53.9（ -4.9%）
5位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 23.2 -0.8（ -3.3%）
6位 <4265> ＩＧＳ 352 -11（ -3.0%）
7位 <7256> 河西工 93.1 -2.9（ -3.0%）
8位 <2586> フルッタ 258.9 -6.1（ -2.3%）
9位 <4564> ＯＴＳ 23.5 -0.5（ -2.1%）
10位 <3038> 神戸物産 3785 -79（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 769.4 +5.8（ +0.8%）
2位 <7011> 三菱重 4435 +23（ +0.5%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 813.9 +2.5（ +0.3%）
4位 <4911> 資生堂 2827 +8.5（ +0.3%）
5位 <8035> 東エレク 31500 +90（ +0.3%）
6位 <2914> ＪＴ 5032 +12（ +0.2%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2712 +6.0（ +0.2%）
8位 <7012> 川重 9955 +20（ +0.2%）
9位 <5019> 出光興産 1019 +2.0（ +0.2%）
10位 <4502> 武田 4230 +8（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 1166 -6.0（ -0.5%）
2位 <6702> 富士通 3785 -18.0（ -0.5%）
3位 <1802> 大林組 2523 -11.5（ -0.5%）
4位 <2503> キリンＨＤ 2195 -10.0（ -0.5%）
5位 <5801> 古河電 9392 -42（ -0.4%）
6位 <6723> ルネサス 1910 -7.5（ -0.4%）
7位 <7267> ホンダ 1560 -5.0（ -0.3%）
8位 <6503> 三菱電 3945 -10（ -0.3%）
9位 <9104> 商船三井 4400 -11（ -0.2%）
10位 <9433> ＫＤＤＩ 2412 -5.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
