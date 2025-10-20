　10月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは227銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は89銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは21銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4418>　ＪＤＳＣ　　　　　 1381　 +300（ +27.8%）
2位 <7271>　安永　　　　　　　　895　 +135（ +17.8%）
3位 <9353>　桜島埠　　　　　　 3653　 +503（ +16.0%）
4位 <7093>　アディッシュ　　　　699　　+84（ +13.7%）
5位 <7505>　扶桑電通　　　　　 1996　 +238（ +13.5%）
6位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1645　 +150（ +10.0%）
7位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　　107　　 +7（　+7.0%）
8位 <2388>　ウェッジＨＤ　　　 72.4　 +3.4（　+4.9%）
9位 <8995>　誠建設　　　　　 1476.8　+65.8（　+4.7%）
10位 <4499>　スピー　　　　　　 2695　 +109（　+4.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1768>　ソネック　　　　　　852　 -146（ -14.6%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　 -0.6（　-6.0%）
3位 <3810>　サイステップ　　　　380　　-20（　-5.0%）
4位 <5933>　アルインコ　　　 1048.1　-53.9（　-4.9%）
5位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 23.2　 -0.8（　-3.3%）
6位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　352　　-11（　-3.0%）
7位 <7256>　河西工　　　　　　 93.1　 -2.9（　-3.0%）
8位 <2586>　フルッタ　　　　　258.9　 -6.1（　-2.3%）
9位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 23.5　 -0.5（　-2.1%）
10位 <3038>　神戸物産　　　　　 3785　　-79（　-2.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　　769.4　 +5.8（　+0.8%）
2位 <7011>　三菱重　　　　　　 4435　　+23（　+0.5%）
3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　813.9　 +2.5（　+0.3%）
4位 <4911>　資生堂　　　　　　 2827　 +8.5（　+0.3%）
5位 <8035>　東エレク　　　　　31500　　+90（　+0.3%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5032　　+12（　+0.2%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2712　 +6.0（　+0.2%）
8位 <7012>　川重　　　　　　　 9955　　+20（　+0.2%）
9位 <5019>　出光興産　　　　　 1019　 +2.0（　+0.2%）
10位 <4502>　武田　　　　　　　 4230　　 +8（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　 1166　 -6.0（　-0.5%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 3785　-18.0（　-0.5%）
3位 <1802>　大林組　　　　　　 2523　-11.5（　-0.5%）
4位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2195　-10.0（　-0.5%）
5位 <5801>　古河電　　　　　　 9392　　-42（　-0.4%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　　 1910　 -7.5（　-0.4%）
7位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1560　 -5.0（　-0.3%）
8位 <6503>　三菱電　　　　　　 3945　　-10（　-0.3%）
9位 <9104>　商船三井　　　　　 4400　　-11（　-0.2%）
10位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2412　 -5.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース