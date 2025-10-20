この記事をまとめると ■輸入車市場ではドイツ車が圧倒的に好調な一方でフランス車は販売低迷が続く ■日本人とフランス人ではデザインや性能に対する感性が根本的に異なる ■国民性の差が購買意識に影響しフランス車の魅力が伝わりにくい構造となる

どうにもこうにもフランス車が売れていない

日本自動車輸入組合が2025年10月6日に発表した2025年度上半期輸入車新規登録台数（速報）によれば、同期間の第1位はメルセデス・ベンツの2万5351台。2位は海外生産分のスズキ車だが、3位にBMWの1万7834台が入り、4位のホンダ海外生産分を挟んで5位、6位にフォルクスワーゲンとアウディが続く。そして7位にBMW・MINIの9645台が入り（BMWと足して考えれば輸入車ナンバーワンだ）、かなり高額なモデルばかりとなるポルシェも、9位の4535台と堅調である。

要するに「ドイツ車は全部売れている」ということだが、それに対してフランス勢は、プジョーがなんとか3434台を売って15位に入ったものの、ルノーはわずか1311台の18位。シトロエンも1284台の19位に沈んでいる。ちなみにシトロエンの上級版といえるDSはこの上半期、171台しか売れていない。

フランスの各メーカーが作っているクルマはどれもなかなかいい出来であり、走りに関しても秀逸だと思うのだが、なぜ、日本ではドイツ車のようにバカ売れしないのだろうか？ いやバカ売れとまではいかずとも、せめてジープぐらい（2025年度上半期で4224台）は売れてもおかしくないと思うわけだが、なぜ売れないのか？

答えは「ことクルマに関しては、日本人とフランス人のセンスがまったく異なっているから」ということになるのだろう。あくまでもセンス（感覚、好み）の問題であり、機械としてのよし悪しに基づく問題ではないのだ。

たとえば食べ物に関してのセンスは、日本人とフランス人とはわりと近しい部分もある。フランス産のバターやチーズ、パンやワインなどは日本でも大人気であり、筆者の数激少なフィールド調査によれば、和食を好むフランス人もけっこういるようだ。また、ファッションや雑貨の分野でも、いわゆるフレンチ系のテイストをお手本にしている日本人はかなり多いはずであり、映画も、最近でこそやや微妙だが、過去には一部のフランス映画が日本人に大きな影響を与えた。

だが、両国のクルマに関するセンス（とギャグセンス）は絶望的に異なっていて、なかなか大衆レベルで混じり合うことがない。

最近でこそフランス車も汎EU的なデザインになってきているが、ひと昔前のルノー車の地味すぎるデザインや、シトロエン車の謎にアバンギャルドなデザインは、筆者などは「そこがイイんだよ、逆に！」というニュアンスで好意的にとらえていたが、あれを標準的な日本国民に「イイ！」と思わせるのは無理がありすぎた。しかし、標準的なフランス国民はあれを「イイ！」と素で思っていたわけで、そこにセンスの断絶、あるいは国境があるのだ。

文化の違いも販売が伸び悩む一因

また、デザイン面だけでなく諸性能の部分においても、日本人とフランス人の自動車愛好家はなかなかわかり合えない。

彼ら（フランスの人々）は「小さくて地味なスペックのパワーユニットだけど、オートルート（高速道路）を走らせるとめっちゃ速い（それゆえ税金が安く、結果として経済的である）」的なクルマを好むようだが、日本人は──もちろん全員ではないものの、どちらかといえばドイツ的な「わかりやすく明確なハイスペック」を好み、ありがたがる。「1.6リッターのフツーのSOHCだけど、その気になればめっちゃ速く走れるんです！」とフランス人にいわれても、「へー、そうですか」と気のない返事をしながら、ハイスペックでハイメカなターボエンジンなどを物色するのである。

もちろんここまでに挙げたデザインやスペックについてのもろもろの違いは、近年ではそれほど明確ではなくなってきている。フランス車といえどもEUならびに世界を相手に商売をしている以上、デザインや作りというのはどうしたって汎グローバル的になっていくし、事実いま、すでにそうなっている。

だが人々の奥底にある国民性のようなものは、そう簡単になくなったり薄まったりはしないものだ。そのため、いまでもやっぱりフランス車は「過去のフランス車」に近い部分があり、そこが、日本人の多くに敬遠される要因となっているのだ。もちろん「ディーラーの数が少ないから」などのビジネスライクな理由もあるにはあるが、フランス車が日本では売れない根本的な理由は、コレである。

とはいえ、これはもうどうしようもない話であり、ドイツ車が日本でバカ売れしているのも「たまたまクルマに関しては、日本人とドイツ人のセンスは近かった」というだけの話である。メルセデス・ベンツやBMWなど、ドイツのクルマは日本で非常によく売れるが、ドイツのポップミュージックは、日本ではぜんぜん売れない。いやまったく売れないわけではないが、日本におけるフランス車と同様に「一部にマニアはいる」というニュアンスにとどまる。

そして、ドイツのポップミュージック界がいまさらベストヒットUSA的なノリを目指すのもどうかと思うのと同様に、フランスの各自動車メーカーが、メルセデス・ベンツかBMWと見間違えそうなクルマを作るのも、かなりどうかと思う。

それゆえフランス車各位には、今後も日本で地味めなセールスを継続していただき、たまにルノー・カングーのようなスマッシュヒットを生み出すことで経営を安定させ、細く長く、日本市場で頑張っていただければ──と思うほかないのである。