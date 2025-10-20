¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¡×¿Í»ö¤ËÃå¼ê¡¡ÌÐÌÚ³°Áê¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤Ï20Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤Ç¼óÁê½¢Ç¤¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢Æâ³Õ¿Í»ö¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£³°Áê¤ËÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¡Ê70¡Ë¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤ËÌÚ¸¶ÌÁ°ËÉ±ÒÁê¡Ê56¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¡£¼«Ì±ÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¤âÆþ³Õ¤µ¤»¤ëÊý¸þ¡£°Ý¿·¤«¤é¤Ï³ÕÎ½¤Ë½¼¤Æ¤º¡¢±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ê57¡Ë¤ò¼óÁêÊäº´´±¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡»öÌ³Ã´Åö¤Î´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ËÏªÌÚ¹¯¹ÀÁ°·Ù»¡Ä£Ä¹´±¡Ê62¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µÄ°÷¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¾®Àô»á¤òËÉ±ÒÁê¡¢ÎÓ»á¤òÁíÌ³Áê¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È°Ê³°¤ÇÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿4»á¤Î¤¦¤Á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Ê50¡Ë¤ò7Æü¤ÎÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ÇÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ë½¼¤Æ¤¿¡£ÌÐÌÚ¡¢¾®Àô¡¢ÎÓ¤Î3»á¤â³ÕÎ½¤Ç½è¶ø¤·¡¢µóÅÞÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¿Í»öÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´°÷³èÌö¡¢Á´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¡×¤È¶¯Ä´¡£Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µÄ°÷¤Î½è¶ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡Ê62¡Ë¤ò´û¤Ë´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£