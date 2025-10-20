公明党の突然の連立離脱で勃発した野党の駆け引きが活発化する中、急接近した自民と維新。20日にも連立の合意書に署名を行う見通しで、総理大臣指名選挙では高市総裁に投票し、維新からは当面、大臣は出さず、閣外協力とする考えだ。

【映像】高市氏、維新との会談で浮かべた表情（実際の映像）

一体、誰が総理になるのか。そしてどんな内閣が作られるのか。いつになく高い関心で国民も見守る中、実はその動向を最も敏感にウォッチしているかもしれないのが、霞が関の「官僚」である。

上司にあたる総理大臣や閣僚が誰になるのか、官僚にとっては今後の仕事に大きく影響する。

2012年の総理大臣指名選挙の際には、こんな発言も飛び出した。

「中央官僚の日本に対する支配を壊していかないと、この国はもたない。硬直した官僚の支配しているこの国の政治をひっくり返そうじゃないか。できると思って、この歳で暴走を覚悟したんですよ。みんな暴走しよう」（日本維新の会 石原慎太郎代表＜当時＞）

この選挙で返り咲き、8年8カ月に渡る長期政権を築いた安倍総理は、2014年に内閣人事局を設置。官僚人事を官邸が掌握し、政治主導の強化を図った。

果たして官僚たちは、いまの政治情勢をどう見守っているのだろうか。元官僚芸人まつもと氏は次のように語る。

「今のこういう状況は、霞が関の人たちはとても困っていると思う。安定した政権で物事を決めてきたものが、他の政党が入ってきて、今までやってきたことを変えていかなければならない。今までの政策を変更したり、いろいろなことをやらなければならないのですごく大変」（元官僚芸人まつもと氏、以下同）

一方で、新しい総理が決まること自体はいいことだという。

「今はいろいろな政策を止めている状態。新しい大臣が来るまで大きい案件を動かせない。早くそういうものを進めなければならないと考えると、新しく総理が決まって、大臣が来てということはいいこと」

もし野党が連立していたら…

当初、野党3党が連立するかもという動きもあった。もし野党が連立していたら、官僚としては大変なことになっていたのか。

「それはめちゃくちゃ困ると思う。これまでやってきたこととは明らかに違う政策が入ってくるので、そこを全部変えていかなければならない。まさに民主党が政権を取ったときに起こった。あの時は心の準備のしようがあったが、今回は急」

維新は連立の条件として、自民に12の政策項目を示していた。まつもと氏は官僚目線でこのように述べた。

「簡単にできる話ではないので、これから議論していくと思う。すぐに変わるというよりは、ここがスタートということ。1年、2年かかるのもあるだろうし、法律を変えるような話も当然出てくるので、法律はすぐに変えられるものでもない。作るのだけでも半年かかったりする」

誕生が目前に迫っている高市政権。選挙ドットコムの最新の情勢調査で、高市内閣が誕生した場合、「強く支持」と「どちらかといえば支持」が30.4％、19.8％となっており、仮に高市政権となった場合は高い支持率での船出となりそうだが、内閣を支える官僚としては、支持率の高低は関係するのか。

「もちろん関係する。いいところと悪いところがあって、支持率が高いと各省に対して官邸が力を持ちやすいので、官邸の主導で政策を動かしやすくなる。一方で、各省のほうは官邸の意向に従わなければならないので、自分たちの政策をねじ曲げられたりする。逆に低いときは、思い切ったことができなくなる。官邸が各省に対して言う力が弱くなる。そうすると、各省はそれぞれ好き勝手にできるのでいいが、その代わり大きな政策を動かそうだとか、いろいろな役所で連携して何かをやろうみたいなことがやりづらくなる」

国民にとっては支持率が高いほうがいいと、まつもと氏はいう。

「今は国全体として『これをやるぞ』と決めて、各省が嫌だと言っても押し切ってやらせるとか、強力にやらなければいけない時代だと思うので、支持率が高い状況が望ましい」

（『ABEMAヒルズ』より）