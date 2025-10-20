´ØºÚ¡¹Ì¦¤Ï»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÁ°Àá¤ËÂ³¤¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤â¥Áー¥à¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇÔÀï¡Ä¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè4Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥»¥Ã¥¿ー¤Î´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥¥¨¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤«¤é¡¢Á°²ó¤ÎÂè3Àá¤Ç¥Ù¥ë¥¬¥âÁê¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨½é¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡£´Ø¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂè4Àá¤Ç¤â¡¢´Ø¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥·ー¥½ー¥²ー¥à¤È¤Ê¤ëÇòÇ®¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ë¡£½ªÈ×¤Ï¤É¤Á¤é¤â¾ù¤é¤º¡¢¥Ç¥åー¥¹¤ËÆÍÆþ¡£¥é¥êーÃæ¡¢´Ø¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥È¥¹²ó¤·¤Ç¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤â¡¢¥¥¨¥ê¤Ë¼è¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤½¤¦¤Ê¥Üー¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢26-28¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Þ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¤ÙÉ¹³¤·¤¿¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤À¥¥¨¥ê¤¬¤½¤Î¸å¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¸å¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È17-25¤ÎÂçº¹¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¡¢¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¶Ï¤«¤Ë¥¥¨¥ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£´Ø¤Î¥µー¥Ö¥¿ー¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢ÃæÈ×¤Ë15-16¤Î1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¤Ä¤¤¤Ë19-19¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤·ºÆ¤Ó¥êー¥É¤òµö¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¡¢´Ø¤Ï¥µー¥Ö¤ÇÁª¼ê¤ÈÁª¼ê¤Î´Ö¤òÁÀ¤¦¹¥¥µー¥Ö¤òÊü¤Ä¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¤é¤ì¡¢22-25¤Ç¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¡£²ù¤·¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£»î¹ç¤Ç´Ø¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£¶Ï¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤Ç¥Áー¥à¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï1Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¤¹¤ë¹¥¥×¥ìー¤â¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥Áー¥à¤Ï2¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Âè4Àá¤ò½ª¤¨1¾¡3ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÂè5Àá¤Ç¤Ï¡¢10·î27Æü¡Ê·î¡Ë1:00¤è¤ê¥Ûー¥à¤Ç¥ô¥¡¥Ã¥ì¥Õ¥©¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª 0-3 ¥¥¨¥ê
Âè1¥»¥Ã¥È 26-28
Âè2¥»¥Ã¥È 17-25
Âè3¥»¥Ã¥È 22-25
