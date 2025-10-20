大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが20日（月）、オポジットのバルトシュ・クレク（37）がチームに合流したことをクラブ公式Xで発表した。

長きにわたりポーランド代表の一員として活躍しているクレクだが、クラブキャリアでは母国ポーランドやセリエAなどヨーロッパを渡り歩いた後、2020年に日本のウルフドッグス名古屋へ入団。2022-23シーズンにはチームを7シーズンぶりのトップリーグ優勝に導き、最高殊勲選手賞とベスト6を獲得していた。

WD名古屋に4シーズン在籍した後、2023-24シーズンをもって退団し、母国ポーランドに戻り強豪ザクサでプレーをしたが、1シーズンでの退団を発表。2025年6月に東京GBと今季の選手契約を結び、再び日本でプレーすることが決まっていた。

多くのファンがクレクの来日を待ち望んでいたが、チームは10月6日（月）にケガのコンディション調整のため2～3週間の療養が必要になったことを明かし、予定より合流が遅れていた。

そんな中、ついにクレクがチームに合流。2シーズンぶりでの日本への帰還に「久しぶりの日本でのプレーが楽しみ」と意気込んでいるという。

SVリーグ男子も24日（金）にいよいよ開幕する。東京GBの開幕戦は、このはなアリーナで開催される10月25日（土）の東レアローズ静岡とのアウェー戦だ。