¡Ú£Á£Å£×¡ÛÇòÈ±¤Î£¶£¶ºÐ¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÅÅ·âÅÐ¾ì¡ª¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤«¤é¹éÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ê¥ó¤ò¹õ¥Ð¥Ã¥È¤Çµß½Ð
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥É¥ê¡¼¥à¡×¡Ê£±£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡¢¥ß¥º¡¼¥ê½£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬ÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÅ·âÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é³èÌö¤·¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥à¥¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¡££×£×£Å¤Ç¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¡¢£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£Á£Å£×¤ÇÉüµ¢¡££²£³Ç¯£±·î¤Î¥Î¥¢²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥à¥¿¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢ÁêËÀ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ê¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥ä¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò²¼¤·¡¢£Á£Å£×À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥ó¤Î²ÐÁò¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ½ÉÅ¨¥ä¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òÁò¤ê¡¢ÁêËÀ¤òµß¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é£±Ç¯Í¾¤ê¡½¡½¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥ê¥ó¤¬¹³Áè¤òÂ³¤±¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤È¡¢È¿Â§£Ï£Ë¤Î¡Ö¥¢¥¤¡¦¥¯¥¤¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¡£¶Ë°¤Î¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥º¤ÎÃç´Ö¡¢¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥«¥¹¥¿¥Ë¥ç¡¼¥ê¡¢£Ð£Á£Ã¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥·¥ã¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¡£¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤ÇÅÅÎ®¤òÍá¤Ó¤»¡¢¿åÁå¤Ë¥¢¥ê¥ó¤Î´é¤òÄÀ¤á¤Æ¿åÀÕ¤á¤Ë½è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¹éÌä¥ì¥Ù¥ë¤Î¹¶·â¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤À¡£²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¤ÆÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÌÀ¤«¤ê¤¬Ìá¤ë¤È¡¢´éÌÌ¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹õ¥Ð¥Ã¥ÈÊÒ¼ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤ÇÇò¤¤¥Ò¥²¤Ë¤Ï¹õ¤Î¶Ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ÛÍÍ¤ÊÉ÷ÂÎ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¹õ¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Ë¥ç¡¼¥ê¡¢£Ð£Á£Ã¤Ë¤â¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤À¡£¤µ¤é¤Ë¿åÁå¤ò¤¿¤¿¤²õ¤·¡¢´Ñ½°¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤¬¡¢¹õ¥Ð¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ê¥ó¤ËÅê¤²¤Æ¥Ñ¥¹¡£¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¡×¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤ë¤È¡¢ÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤òÊú¤¨¾å¤²¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÁêËÀ¤«¤é±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ê¥ó¤Ï¡¢¹õ¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ò¤á¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¡£Â³¤±¤Æ£Á£Å£×¤Î´ú¤ÇÁê¼ê¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉ¬»¦µ»¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¥Ç¥¹¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¼«¿È¤ÎÉ¬»¦¥³¥Õ¥£¥ó¥É¥í¥Ã¥×¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¿å¿»¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¥Ç¥¹¥í¥Ã¥¯¡Ê¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¡Ë¤ò·è¤á¤Æ¹Ê¤á¾å¤²¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¥¢¥¤¡¦¥¯¥¤¥Ã¥È¡Ê»²¤Ã¤¿¡Ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥×¥í¥ì¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤«¤é£Á£Å£×¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Îà¥ì¥¸¥§¥ó¥É·ÀÌóá¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ê¥ó¤Î´íµ¡¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó°Å°Ç¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£