倍賞千恵子、木村拓哉は「とてもまじめで優しい方」 タクシーに乗ってイベント登場
倍賞千恵子と木村拓哉が20日、都内で行われた映画『TOKYOタクシー』タクシーセレモニー＆完成披露試写会に、共演の迫田孝也、優香、中島瑠菜、蒼井優、山田洋次監督と共に出席。お互いの印象を明かした。
【写真】倍賞千恵子をエスコートする木村拓哉がカッコよすぎ！
山田監督の91本目の作品となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に、昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変化する大都市＜東京＞を舞台に、人生の喜びをうたいあげるヒューマンドラマ。タクシー運転手の宇佐美浩二を木村が、85歳の高野すみれを倍賞が演じる。
この日は、木村が倍賞を乗せたタクシーを自ら運転して登場。倍賞の手を取りエスコートして登壇した。木村の運転について倍賞は「もう安心しておりました。すごく真面目な方なので」とほほ笑み「本当に運転がお上手なので、安心して乗ってまいりました」とコメント。木村は「撮影以来のこの車の運転だったので、懐かしいな、と」と感想を口にし「でも劇中は、倍賞さん演じるすみれさんは後部座席にお座りになられていたので、今回のような助手席に乗っていただくのはやっぱり全然雰囲気が違いました。またこうやってみなさまの前に出ることができたのが非常にうれしかったです」としみじみ語った。
木村と共演した印象を倍賞は「『ハウルの動く城』の時はほとんど会わなかったんです。プロデューサーの方に『せっかく木村拓哉さんとご一緒するんですから、一日くらい一緒にさせてください』ってお願いして、一日一緒にアフレコをやったんですけども、その時あまりお話しなかったんです」と回顧。今回は毎日タクシーの中でせりふのやり取りをしていたと言い「もうとても満足をさせていただいた」と笑った。
倍賞は「とてもいろんな話をしたんですけども、本当にまじめな方なんだなっていうことを初めて知りました」とも明かし「すごい勉強家で。いつも何かを考えてらっしゃる方で、とてもまじめな方で、優しい方だっていうことを今回初めてわかりました」と告白。木村は「幼少のときから拝見していた方ですし、山田組で倍賞さんと一緒に毎日作業させていただくのは、もう格別な思いでした」としみじみ語った。倍賞は「そんなにしっかり言われると困っちゃうなぁ」と笑いつつ「私も本当に楽しく過ごさせていただきました」とかみしめていた。
映画『TOKYOタクシー』は、11月21日より全国公開。
