¡¡£µ¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤¬£²£°Æü¡¢À¸ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´äºêÂç¾º¡Ê£²£³¡Ë¤¬à¶ÌÃÖ¹ÀÆó°¦á¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡´äºê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇä¤ê¤ò¡¢¡ÖÆÃµ»¤¬²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ç¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò¡Ê²Î¹çÀï¡Ë¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Æ²ËÜ¹ä·¯¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤È¤«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¹ä·¯¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¥Û¥ó¥È¤Ë¡£¡Ê¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤Ç¡ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â½½È¬ÈÖ¤Ê¤Î¤¬¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê£¶£·¡Ë¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤À¡£
¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¥á¥Ã¥Á¥ãÂ±¿¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤Ç¡¢¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤òØá°Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê²Î¤Ç¤â¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ç²Î¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬¼¡¡¹¤È²Î¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢Â¨¶½¤Ç¶ÌÃÖ¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£½ªÈ×¡¢£Í£Ã¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¤À¤ó¤À¤óÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡£²¿¤Ç¤âÈþÎØÌÀ¹¨¡Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢´äºê¤Ï¡Öº£¤Î¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãö¼íÁóÌï¡Ê£²£³¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¿¥¤¥±¡¼¥¹¤ÎÎ¢¡¢¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿Å½¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥Ð¥é¤µ¤ì¤¿¡£´äºê¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤¹¤®¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â¨¶½Ï¢Â³¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤«¤é¡¢ß·Éô¤ÎÁêÊý¡¦´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤¬º£Æü¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢´äºê¤Ï¶ÌÃÖ¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¡Ö°ìÀ¸¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜ¶È¤Ï¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡£´äºê¤Ï¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤¹¤®¤Æ¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÉáÄÌ¤Î²¶¤Î²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î²Î¤ò¼«Ê¬¤Î²Î¤Ç²Î¤¨¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½£Æ£Î£Ó¡Ê²ÎÍØº×¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£