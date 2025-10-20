名古屋・矢場町や大須からも徒歩でアクセスできる「久屋大通庭園フラリエ」内のバーベキューガーデン「FLARIE BBQ」は、緑に囲まれた空間で手ぶらで気軽にBBQを楽しめるスポットです。特に夏休み期間は学生や若い社会人で賑わいます。



天井にはテントが設置されているため、雨の日や寒い季節でも安心して利用できる全天候型。最大で200～250名まで利用可能で、団体や会社のイベントにも対応しています。ソファー席もあり、リゾート気分でゆったりと過ごせます。各テーブルにはガス式のグリルが備えられており、火の管理が不要なのも魅力です。





バーベキュープランは3種類あり、いずれもアルコールを含む20種類以上のドリンクが120分飲み放題で付いています。「スタンダードBBQプラン」は季節の7種の野菜プレートに牛・豚・鶏肉、ジャンボソーセージが付いた定番コース。人気の「シーフードBBQプラン」は、スタンダードにカキ・ホタテ・エビ・イイダコ・イカが加わり、肉も魚介も楽しめます。「プレミアムBBQプラン」では、知多牛肩ロースや奥三河鶏など地元食材にこだわった上質な肉が味わえます。追加メニューも豊富で、アヒージョ、焼きおにぎりなどのほか、特に焼きそばは人気の一品です。＜メニュー＞※土日祝・夏季はランチタイムも営業※4／26～5／（GW）、7／19～9／30（夏季）は表記の金額より500円UP【スタンダードBBQプラン（120分飲み放題付）】（ランチ4800円／ディナー5000円）【シーフードBBQプラン（120分飲み放題付）】（ランチ5300円／ディナー5500円）【プレミアムBBQプラン（120分飲み放題付）】（ランチ6300円／ディナー6500円）※2025年7月29日時点の情報です