ジェイソン・ステイサムが元特殊部隊員の現場監督に！ 主演映画『ワーキングマン』予告編解禁
ジェイソン・ステイサムが主演する映画『ワーキングマン』（2026年1月2日公開）より、予告編とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】安全第一がモットーの現場監督（ジェイソン・ステイサム）が封印していた元特殊部隊のスキルを発動！ 映画『ワーキングマン』本予告
本作は、激しい怒りと現場の魂がさく裂するハードワーキング・アクション。
主演は『ワイルド・スピード』、『MEG ザ・モンスター』、『エクスペンダブルズ』シリーズなどでハリウッドのアクション映画を牽引するジェイソン・ステイサム。本作では、人身売買を生業にする凶悪なロシアンマフィアたちを相手に建設現場で使い慣れた工事用具や特殊部隊時代の銃火器を手に一人で立ち向かう。
監督と脚本を務めるのは『ビーキーパー』でステイサムの身体能力を極限まで引き出したデヴィッド・エアー。さらに『エクスペンダブルズ』シリーズで共演したシルヴェスター・スタローンが製作＆共同脚本として参加。アクション映画史に刻まれる夢のようなコラボレーションが実現した。
解禁された予告編は、ジェイソン演じる現場監督が部下に手を出す悪党を撃退するシーンから幕を開ける。バケツに詰まった無数の釘を浴びせ、さらにはツルハシを首元まで滑らせ敵を追い詰める。元特殊部隊員の過去を持つ男は危険な世界から身を引き、安全第一の現場監督として過ごしていた。そんなある日、恩人である上司の娘ジェニーがさらわれてしまう。自分を支えてくれる大事な”家族”のために、世界一危険な元特殊部隊員が動き出す―。
敵は世界的組織”ロシアンマフィア”。人身売買のターゲットにされたジェニーを奪還すべく、敵を次々と追い詰めていく。映像内では「あまり派手にやるなよ」という忠告にもかかわらず、ド派手に銃を撃ちまくり敵を葬り去るジェイソンの圧巻のアクションシーンが映し出されている。
あわせて解禁されたビジュアルでは、火花が舞う中、左手にハンマーを担ぎ、右手にショットガンの引き金に指をかける無双ジェイソンの姿が描かれている。もはやジェイソンに狙われた敵が見る最期の景色を表現したかのような堂々たる迫力のビジュアルとなっている。
なお、通常のムビチケに加え、豪華な“安全第一ステイサムアクスタ”が付くスペシャルなムビチケも同時発売。アクスタ付きは通販のみで限定販売となる。
映画『ワーキングマン』は、2026年1月2日公開。
