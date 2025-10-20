益若つばさ、息子との親子ショット公開「カップルみたい」「口元が似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】タレントの益若つばさが10月19日、自身のInstagramを更新。息子との親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】益若つばさ「似てる」と話題の高校生息子
◆益若つばさ、息子との親子ショット＆誕生日プレゼント公開
益若は40歳を迎えた自身の誕生日パーティーの写真を投稿。「奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！」と息子との仲睦まじい2ショットを披露した。また、息子から誕生日プレゼントとしてサボテンをもらったことを報告し、「わざわざ買いに行ってくれてるのも知らなかったよ。ほんと日に日に成長してるなぁ」「いつもありがとうね」と感謝の想いをつづった。
◆益若つばさの投稿に「カップルみたい」と反響
この投稿に、ファンからは「優しい息子さんに育ってる」「最高に可愛い」「素敵な親子」「口元が似てる」「カップルみたい」といったコメントが寄せられている。
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。（modelpress編集部）
