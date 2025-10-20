辻ちゃん長女・希空（のあ）、弟・昊空（そら）くんと「姉弟クッキング」動画公開に「クオリティ高すぎ」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が10月19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。弟の昊空（そら）くんとともにシュークリームを作る様子を公開した。
【写真】辻ちゃん長女、“ほぼすっぴん”で弟とクッキング
希空は「私ジムに行って帰ってきたんですけど、帰ってきたらそっちゃん（次男・昊空くん）に『シュークリーム作って』って言われて。で、こあ（三男・幸空くん）からもその後追い打ちで『俺も食べたい』って言われたので、夜なんですけど急遽シュークリームを作っていこうと思います」とキッチンから動画をスタート。「今日はそっちゃんに協力してもらいたいと思います」と姉弟クッキングが始まり、昊空くんは早速「何をすればいいでしょうか！」とやる気満々でお菓子作りが始まった。
この日2人がつくったのはクッキーシュー。生地やクリームを作りながら、希空は「私今日すっぴんで（ジムに）行ってたのでメイクしてなかったんですけど、『YouTube撮ろうぜ』ってなって、もう急遽カラコンと涙袋とリップだけやりました。やだ！もう今日アイラインもまつ毛もないんだけど…」とほとんど素顔なことを明かす場面も。また、「希空が今まで作った中で難しかったお菓子ランキング」も「1位はマカロン」と発表も行った。
生地が焼き上がりクリームを入れる際には、手際の良い姉・希空の手つきに、昊空くんは「きれい！かわいい！うま（上手）！」と感心しきり。また、クリームで顔を描いたりと手伝う内に「めっちゃ愛着湧く…食えねぇ…」とつぶやく可愛らしい姿も見せた。
この投稿には「姉弟クッキング、癒やされる」「可愛すぎる」「レギュラー化してほしい」「そっちゃん、仕事のできる男！」「ほぼすっぴんの希空ちゃんが美人」「ほっこりした」「クオリティ高すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女、“ほぼすっぴん”で弟とクッキング
◆希空、弟とクッキーシュー作り
希空は「私ジムに行って帰ってきたんですけど、帰ってきたらそっちゃん（次男・昊空くん）に『シュークリーム作って』って言われて。で、こあ（三男・幸空くん）からもその後追い打ちで『俺も食べたい』って言われたので、夜なんですけど急遽シュークリームを作っていこうと思います」とキッチンから動画をスタート。「今日はそっちゃんに協力してもらいたいと思います」と姉弟クッキングが始まり、昊空くんは早速「何をすればいいでしょうか！」とやる気満々でお菓子作りが始まった。
生地が焼き上がりクリームを入れる際には、手際の良い姉・希空の手つきに、昊空くんは「きれい！かわいい！うま（上手）！」と感心しきり。また、クリームで顔を描いたりと手伝う内に「めっちゃ愛着湧く…食えねぇ…」とつぶやく可愛らしい姿も見せた。
◆希空の投稿に反響
この投稿には「姉弟クッキング、癒やされる」「可愛すぎる」「レギュラー化してほしい」「そっちゃん、仕事のできる男！」「ほぼすっぴんの希空ちゃんが美人」「ほっこりした」「クオリティ高すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】